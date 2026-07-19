Quem é Rodri? Conheça o volante que comanda a Espanha na final da Copa do Mundo
Volante é o cérebro da Espanha na final da Copa do Mundo
Volante da seleção espanhola e do Manchester City, Rodri é considerado um dos melhores jogadores de sua posição no futebol mundial. Aos 30 anos, o meio-campista chega à final da Copa do Mundo de 2026 como o cérebro da equipe comandada por Luis de la Fuente, acumulando títulos, prêmios individuais e protagonismo tanto por clube quanto por seleção.
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Das categorias de base ao Atlético de Madrid
Rodri Hernández iniciou sua trajetória nas categorias de base do Villarreal, onde chamou atenção pela inteligência tática e qualidade com a bola nos pés. Em 2018, foi contratado pelo Atlético de Madrid e, mesmo permanecendo apenas uma temporada, rapidamente se consolidou como um dos principais volantes da LaLiga.
As atuações despertaram o interesse do Manchester City, que investiu cerca de 70 milhões de euros para levá-lo à Inglaterra em julho de 2019.
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Ídolo do Manchester City e peça-chave de Guardiola
No City, Rodri encontrou o cenário ideal para desenvolver seu futebol sob o comando de Pep Guardiola. Com o passar das temporadas, tornou-se indispensável no esquema do treinador catalão graças à capacidade de controlar o ritmo das partidas, recuperar bolas e iniciar as jogadas ofensivas.
O auge veio na temporada 2022/23. Além de liderar o meio-campo na campanha do inédito título da Champions League, marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre a Inter de Milão na decisão e foi eleito o melhor jogador da competição pela Uefa.
Ainda em 2023, também conquistou a Copa do Mundo de Clubes, sendo eleito o melhor jogador do torneio após comandar o City na vitória por 4 a 0 sobre o Fluminense na final.
Protagonista da Espanha
Pela seleção espanhola, Rodri se tornou uma das principais lideranças da nova geração. Foi campeão da Liga das Nações de 2022/23 e teve papel fundamental na conquista da Eurocopa de 2024, quando a Espanha derrotou a Inglaterra na decisão.
Em 2025, sem Rodri por conta de uma lesão, a Espanha voltou a disputar uma final da Nations, mas ficou com o vice-campeonato da Liga das Nações após a derrota para Portugal.
Agora, em 2026, chega à decisão da Copa do Mundo como o principal organizador do meio-campo espanhol e um dos líderes da equipe que busca o bicampeonato mundial.
Bola de Ouro coroou temporada histórica
O desempenho consistente ao longo dos últimos anos rendeu a Rodri o maior prêmio individual do futebol. Em 2024, o volante conquistou a Bola de Ouro, reconhecimento pelo protagonismo tanto no Manchester City quanto na seleção espanhola.
Mesmo sem números ofensivos tão expressivos, Rodri é frequentemente apontado como um dos jogadores mais influentes do mundo pela capacidade de dar equilíbrio às equipes, controlar a posse de bola e ditar o ritmo das partidas.
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