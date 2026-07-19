Após frustração com Manchester United, Éderson renova contrato com a Atalanta
Jogador reprovou nos exames médicos nos Red Devils
A Atalanta anunciou a renovação de contrato de Éderson neste sexta-feira (17), dias depois de o volante brasileiro ver frustrada a transferência para o Manchester United. O novo vínculo estende a permanência do jogador de 26 anos no clube italiano até junho de 2031, três temporadas além do contrato anterior, que terminaria em 2028.
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Éderson vive uma das fases mais consistentes da carreira desde que chegou à Atalanta. Titular da equipe italiana, o meio-campista acumula 180 partidas pelo clube e fez parte do elenco campeão da Europa League na temporada 2023/24.
Negociação de Éderson com o United terminou após exames
A renovação acontece logo após o fim das negociações com o Manchester United. O clube inglês havia encaminhado a contratação do brasileiro para reforçar o meio-campo e substituir Casemiro. As conversas estavam avançadas, e o acordo girava em torno de R$ 280 milhões.
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Na época, o empresário André Cury afirmou que restavam apenas procedimentos burocráticos antes da assinatura do contrato. A convocação de Éderson para a Seleção Brasileira, às vésperas da Copa do Mundo, apenas adiou a realização dos exames médicos.
Depois da avaliação clínica, porém, o cenário mudou completamente. Apesar de o volante não apresentar qualquer lesão atual, o Manchester United optou por cancelar a operação após identificar que o histórico de problemas no joelho poderia impactar o desempenho e o valor de mercado do atleta ao longo dos próximos anos.
Ainda nas categorias de base do Desportivo Brasil, Éderson sofreu uma grave lesão que exigiu reconstrução do ligamento cruzado anterior, além de tratamento no menisco lateral e no tendão patelar. Na ocasião, o volante ficou aproximadamente 11 meses afastado dos gramados.
Com a desistência inglesa formalizada, a Atalanta agiu rapidamente para assegurar a permanência de um de seus principais jogadores e iniciou as conversas que culminaram na ampliação do contrato.
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