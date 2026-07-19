Após frustração com Manchester United, Éderson renova contrato com a Atalanta Jogador reprovou nos exames médicos nos Red Devils

A Atalanta anunciou a renovação de contrato de Éderson neste sexta-feira (17), dias depois de o volante brasileiro ver frustrada a transferência para o Manchester United. O novo vínculo estende a permanência do jogador de 26 anos no clube italiano até junho de 2031, três temporadas além do contrato anterior, que terminaria em 2028.

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Éderson vive uma das fases mais consistentes da carreira desde que chegou à Atalanta. Titular da equipe italiana, o meio-campista acumula 180 partidas pelo clube e fez parte do elenco campeão da Europa League na temporada 2023/24.

Negociação de Éderson com o United terminou após exames

A renovação acontece logo após o fim das negociações com o Manchester United. O clube inglês havia encaminhado a contratação do brasileiro para reforçar o meio-campo e substituir Casemiro. As conversas estavam avançadas, e o acordo girava em torno de R$ 280 milhões.

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Na época, o empresário André Cury afirmou que restavam apenas procedimentos burocráticos antes da assinatura do contrato. A convocação de Éderson para a Seleção Brasileira, às vésperas da Copa do Mundo, apenas adiou a realização dos exames médicos.

Depois da avaliação clínica, porém, o cenário mudou completamente. Apesar de o volante não apresentar qualquer lesão atual, o Manchester United optou por cancelar a operação após identificar que o histórico de problemas no joelho poderia impactar o desempenho e o valor de mercado do atleta ao longo dos próximos anos.

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Éderson vive grande momento na Atalanta (Foto: Reprodução/Instagram)

Ainda nas categorias de base do Desportivo Brasil, Éderson sofreu uma grave lesão que exigiu reconstrução do ligamento cruzado anterior, além de tratamento no menisco lateral e no tendão patelar. Na ocasião, o volante ficou aproximadamente 11 meses afastado dos gramados.

Com a desistência inglesa formalizada, a Atalanta agiu rapidamente para assegurar a permanência de um de seus principais jogadores e iniciou as conversas que culminaram na ampliação do contrato.

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