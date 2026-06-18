Novos galácticos ? Após Cucurella e Bernardo Silva, Real Madrid anuncia chegada de Konaté Zagueiro francês vem do Liverpool e chega com contrato até junho de 2030

Real Madrid anuncia Ibrahima Konaté após sua saída do Liverpool. O zagueiro assina contrato de quatro anos sem custos de transferência. Konaté teve grande passagem no Liverpool, com 187 jogos e várias conquistas.

O Real Madrid tem mostrado muita força na janela de verão. Após uma temporada que decepcionou os torcedores merengues, a diretoria tem trabalhado forte e, após anunciar Cucurella e Bernardo Silva, esta quinta-feira (18) foi o dia do anúncio do zagueiro francês Ibrahima Konaté.

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Após encerrar seu vínculo com o Liverpool, Konaté chega com contrato de quatro anos com o gigante espanhol, sem custos de transferência. O zagueiro já estava no radar do Real Madrid em janelas anteriores e chega para reforçar um setor que tem causado problemas à equipe nas últimas temporadas.

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Lesões de zagueiros causaram dor de cabeça aos técnicos Ancelotti, Xabi Alonso e Arbeloa e um dos clubes mais vencedores da história passou a improvisar, tentando até jogar com Tchouaméni na zaga.

Ao longo dos cinco anos em que esteve no Liverpool, Konaté tornou-se um titular indiscutível da defesa ao lado de Virgil van Dijk. Contratado do RB Leipzig por 35 milhões de libras, Konaté acumulou 183 partidas pelos Reds e empilhou conquistas importantes, com uma taça da Premier League, uma FA Cup e duas Copas da Liga Inglesa.

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Além de se juntar aos reforços anunciados pelo Real, o francês vai reencontrar Trent Alexander-Arnold no Bernabéu, que também saiu a custo zero do Liverpool, na temporada passada.

Konaté chega para dar equilíbrio à zaga do Real Madrid

Aos 27 anos, Konaté chega para dar equilíbrio a um sistema defensivo que tem jovens valores como os casos de Dean Huijsen (21 anos) e Raúl Asencio (23 anos) e a experiência de Antonio Rudiger (33 anos) e David Alaba (33 anos). Apesar de bastante contestada, a defesa do Real foi a menos vazada na última temporada da LaLiga, com 35 gols sofridos, um a menos que o campeão Barcelona.

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Um grande time vai se formando para o novo trabalho de José Mourinho, que será o responsável por fazer as engrenagens dessa máquina se encaixarem.

Temporada difícil marca despedida do Liverpool

Konaté disputou 51 partidas na temporada de despedida do Liverpool. Jogando em todas as competições disputadas pelo time inglês, ele garantiu a sua convocação pela seleção da França para a Copa do Mundo.

O atleta também mostrou um comprometimento com o elenco ao encurtar o seu período de licença após o falecimento de seu pai, em janeiro, para ajudar o time a conquistar uma vitória por 4 a 1 sobre o Newcastle, atuando como titular em todos os jogos da liga a partir de então.

A sua passagem será lembrada de forma especial pelas atuações na temporada 2024-25, quando disputou 42 jogos e ajudou o Liverpool a conquistar o título da Premier League no primeiro ano de Arne Slot no comando.

Konaté chega ao Real Madrid após cinco temporadas no Liverpool (Foto: Divulgação/Liverpool)

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