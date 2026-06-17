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Chapéu no Barça? Pedido por Mourinho, Bernardo Silva assina com o Real Madrid

Bernardo Silva chega sem custos ao clube espanhol

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 08:40
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Florentino Pérez - Real Madrid
Florentino Pérez, presidente do Real Madrid (Foto: AFP)

O Real Madrid anunciou nesta quarta-feira (17) a contratação de Bernardo Silva. Um dos principais nomes do Manchester City na última década, o meia português assinou contrato até junho de 2028 e se tornou mais um reforço da reformulação conduzida pelo técnico José Mourinho. O jogador está concentrado com a seleção de Portugal para a disputa da Copa do Mundo e estreia no torneio nesta quarta-feira (17), contra o Congo.

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    A chegada de Bernardo acontece sem custos de transferência, já que o vínculo do atleta com o Manchester City chegou ao fim ao término da temporada europeia. Em comunicado oficial, o clube espanhol confirmou o acordo e informou que o português defenderá os merengues pelas próximas duas temporadas.

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    — O Real Madrid C. F. e Bernardo Silva chegaram a um acordo pelo qual ele será jogador do Real Madrid até 30 de junho de 2028 — anunciou o clube.

    Pedido de Mourinho e operação rápida

    A contratação teve participação direta de José Mourinho. O nome de Bernardo Silva foi uma das prioridades apresentadas pelo treinador português em reuniões de planejamento para a nova temporada. Segundo informações da imprensa espanhola, o técnico entrou em contato com o jogador durante as negociações e manifestou o desejo de contar com ele no novo projeto do clube.

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    O interesse do Real Madrid ganhou força nas últimas semanas, apesar da concorrência de outras equipes. Barcelona e Atlético de Madrid também monitoravam a situação do meio-campista, que estava livre no mercado após sua despedida do City. A definição ocorreu poucos dias depois de o clube espanhol transformar a contratação em prioridade.

    Bernardo Silva entra em sua nona temporada pelo Manchester City (Foto: Darren Staples / AFP)
    Haaland e Bernardo Silva comemorando a classificação do Manchester City (Foto: Adrian Dennis/AFP)

    Aos 31 anos, Bernardo chega para reforçar um setor que busca recuperar protagonismo após uma temporada abaixo das expectativas. Além da função de meia, o português também pode atuar pelos lados do campo ou mais avançado na criação das jogadas, característica que marcou sua trajetória sob o comando de Pep Guardiola.

    Legado no Manchester City

    Bernardo Silva encerra sua passagem pelo Manchester City como um dos jogadores mais importantes da era Guardiola. Contratado em 2017 após se destacar pelo Monaco, o português disputou 459 partidas pelo clube inglês, marcou 76 gols e acumulou 19 títulos.

    Entre as principais conquistas estão seis edições da Premier League, incluindo o tetracampeonato consecutivo entre 2021 e 2024, além da inédita Champions League conquistada na temporada 2022/23. O currículo ainda conta com três Copas da Inglaterra, cinco Copas da Liga Inglesa, três Supercopas da Inglaterra e um Mundial de Clubes.

    Na temporada mais recente, Bernardo assumiu a braçadeira de capitão do Manchester City. Foram 53 jogos disputados e três gols marcados. Outro fator que chamou atenção do Real Madrid foi a regularidade física do jogador. Ao longo da última década, o português acumulou poucos problemas musculares e manteve alta disponibilidade durante as temporadas.

    Formado pelo Benfica, Bernardo também passou pelo Monaco antes de chegar ao futebol inglês. Agora, fará sua primeira experiência na La Liga vestindo a camisa do Real Madrid.

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