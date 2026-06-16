Quanto ganha Kylian Mbappé, astro da França e do Real Madrid? Jogador foi o autor do gol da vitória da França na Copa do Mundo

Kylian Mbappé, autor de dois gols na vitória da França na estreia da Copa do Mundo de 2026, é, além de um dos principais jogadores do futebol na atualidade, um dos mais bem pagos do planeta. Desde que chegou ao Real Madrid, figura no topo da lista do clube espanhol quando o assunto é dinheiro.

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O campeão do mundo em 2018 e autor de três gols na final de 2022 contra a Argentina, no Catar, chegou ao clube espanhol em 2024, após sete temporadas vestindo a camisa do Paris Saint-Germain, e é o jogador com o maior salário, mesmo com estrelas como Vini Jr., Jude Bellingham e Thibaut Courtois ao seu lado. As cifras divulgadas não contam com os valores de patrocínios individuais do francês.

O salário do jogador gira em torno de 30,8 milhões de euros anuais e 600 mil euros semanais, o que daria cerca de 190 milhões de reais anuais e 3,5 milhões de reais semanais, respectivamente.

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Kylian Mbappé marcou dois gols contra Senegal na estreia da França na Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Como foi a estreia da França de Kylian Mbappé na Copa do Mundo 2026?

A França teve mais posse de bola desde o início, mas encontrou dificuldades para furar a marcação senegalesa. Mbappé foi procurado diversas vezes em profundidade, mas não conseguiu dominar as primeiras bolas que recebeu.

Enquanto os franceses rondavam a área sem efetividade, Senegal era mais perigoso nos contra-ataques. A melhor oportunidade da primeira etapa surgiu aos 24 minutos. Nicolas Jackson arrancou em velocidade, venceu Upamecano, chutou rasteiro e acertou a trave. A bola ainda bateu nas costas de Maignan antes de sair pela linha de fundo.

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Já nos acréscimos, os africanos desperdiçaram outra chance clara. Mané recebeu pela esquerda e cruzou rasteiro para Ismaïla Sarr, que apareceu livre praticamente na pequena área, mas finalizou por cima do gol. A França foi para o intervalo aliviada com o empate sem gols.

O segundo tempo começou mais aberto. Logo no primeiro minuto, Doué arriscou de fora da área e assustou Mendy. Pouco depois, Mbappé teve uma grande oportunidade cara a cara com o goleiro senegalês, mas parou em bela defesa. O camisa 10 ainda reclamou de um possível pênalti após disputa com Mané dentro da área. O árbitro foi chamado pelo VAR, revisou o lance e manteve a decisão de campo.

A pressão francesa, no entanto, surtiu efeito aos 20 minutos. Olise recebeu pelo meio, encontrou um passe preciso para Mbappé e o atacante do Real Madrid dominou já girando para bater cruzado, sem chances para Mendy. Além de abrir o placar, Mbappé chegou a 13 gols em Copas do Mundo, ultrapassando Pelé e Just Fontaine e igualando Lionel Messi na artilharia histórica do torneio. Senegal ainda chegou a balançar as redes com Jackson, mas o atacante estava impedido. Deschamps então promoveu a entrada de Barcola no lugar de Dembélé. E a mudança teve efeito imediato.

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Aos 36 minutos, Rabiot lançou em profundidade e Barcola, com menos de dois minutos em campo, tocou por cobertura na saída de Mendy para marcar um belo gol e decretar a vitória francesa. Quando parecia que o jogo estava resolvido, Senegal reagiu. Aos 49 minutos, Mbaye fez uma bela jogada individual, deixou Theo Hernández para trás e finalizou forte. Maignan falhou e viu a bola morrer no fundo das redes, diminuindo a diferença. Mas a resposta francesa foi imediata. Já nos acréscimos, aos 50 minutos, Mbappé apareceu mais uma vez para marcar seu segundo gol na partida e decretar a vitória por 3 a 1 no MetLife Stadium.

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