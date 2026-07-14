Meia do Barcelona sofre lesão e pode perder início da temporada
Frenkie De Jong é diagnosticado com grave lesão no joelho, diz jornal
A preparação do Barcelona para a temporada 2026/27 começou com uma relevante preocupação. Durante a reapresentação do elenco na última segunda-feira, o meio-campista Frenkie de Jong foi submetido a exames médicos e apresentou um problema no joelho, aumentando a apreensão nos bastidores do clube.
De acordo com o jornal espanhol "Marca", o holandês sofreu uma lesão considerada grave. O diagnóstico definitivo ainda depende de novos exames, que serão realizados nos próximos dias. Apesar da ausência de confirmação oficial por parte do Barcelona, a possibilidade de um longo período de recuperação já é tratada internamente, com a expectativa de que o jogador possa ficar até quatro meses afastado.
O clube ainda não divulgou boletim médico sobre a situação. Antes de definir o tratamento e o tempo de recuperação, a comissão médica aguarda o resultado dos exames complementares. Até lá, o cenário segue indefinido.
A reapresentação do elenco ocorreu de forma parcial. Os atletas que disputaram a Copa do Mundo receberam alguns dias extras de descanso, mas De Jong e o zagueiro Ronald Araujo compareceram ao centro de treinamento para a realização das avaliações físicas e clínicas.
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Histórico faz ligar o alerta
O histórico recente de lesões do camisa 21 também aumenta a preocupação. Na temporada passada, o meio-campista desfalcou a equipe por quase dois meses em razão de um problema muscular na coxa, justamente entre o fim de fevereiro e o início de abril. Antes disso, enfrentou duas lesões no tornozelo que, somadas, o deixaram cerca de seis meses fora dos gramados e o impediram de disputar 31 partidas.
Antes de retornar ao Barcelona, De Jong representou a seleção da Holanda na Copa do Mundo. Titular nos quatro jogos da equipe, o volante atuou durante 110 minutos na derrota para Marrocos, resultado que eliminou os holandeses nos 16 avos de final do torneio.
Agenda do Barcelona
Enquanto aguarda a definição sobre a condição física do jogador, o Barcelona segue o planejamento para o início da temporada. O primeiro amistoso confirmado será diante do Birmingham City, no dia 31 de julho, às 15h45 (de Brasília), no St Andrew's Stadium, na Inglaterra. A estreia oficial está prevista para o fim de semana de 16 de agosto, quando os catalães enfrentam o Athletic de Bilbao, no Camp Nou, pela primeira rodada de La Liga.
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