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Meia do Barcelona sofre lesão e pode perder início da temporada

Frenkie De Jong é diagnosticado com grave lesão no joelho, diz jornal

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 13:55
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Unai Lopez x Frenkie De Jong em Rayo Vallecano x Barcelona (Foto: Pierre-Philippe Marcou / AFP)
Unai Lopez x Frenkie De Jong em Rayo Vallecano x Barcelona (Foto: Pierre-Philippe Marcou / AFP)

A preparação do Barcelona para a temporada 2026/27 começou com uma relevante preocupação. Durante a reapresentação do elenco na última segunda-feira, o meio-campista Frenkie de Jong foi submetido a exames médicos e apresentou um problema no joelho, aumentando a apreensão nos bastidores do clube.

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    • De acordo com o jornal espanhol "Marca", o holandês sofreu uma lesão considerada grave. O diagnóstico definitivo ainda depende de novos exames, que serão realizados nos próximos dias. Apesar da ausência de confirmação oficial por parte do Barcelona, a possibilidade de um longo período de recuperação já é tratada internamente, com a expectativa de que o jogador possa ficar até quatro meses afastado.

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    O clube ainda não divulgou boletim médico sobre a situação. Antes de definir o tratamento e o tempo de recuperação, a comissão médica aguarda o resultado dos exames complementares. Até lá, o cenário segue indefinido.

    Frenkie De Jong
    Frenkie De Jong (Foto: Divulgação/AFP

    A reapresentação do elenco ocorreu de forma parcial. Os atletas que disputaram a Copa do Mundo receberam alguns dias extras de descanso, mas De Jong e o zagueiro Ronald Araujo compareceram ao centro de treinamento para a realização das avaliações físicas e clínicas.

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    • Histórico faz ligar o alerta

    O histórico recente de lesões do camisa 21 também aumenta a preocupação. Na temporada passada, o meio-campista desfalcou a equipe por quase dois meses em razão de um problema muscular na coxa, justamente entre o fim de fevereiro e o início de abril. Antes disso, enfrentou duas lesões no tornozelo que, somadas, o deixaram cerca de seis meses fora dos gramados e o impediram de disputar 31 partidas.

    Antes de retornar ao Barcelona, De Jong representou a seleção da Holanda na Copa do Mundo. Titular nos quatro jogos da equipe, o volante atuou durante 110 minutos na derrota para Marrocos, resultado que eliminou os holandeses nos 16 avos de final do torneio.

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    Agenda do Barcelona

    Enquanto aguarda a definição sobre a condição física do jogador, o Barcelona segue o planejamento para o início da temporada. O primeiro amistoso confirmado será diante do Birmingham City, no dia 31 de julho, às 15h45 (de Brasília), no St Andrew's Stadium, na Inglaterra. A estreia oficial está prevista para o fim de semana de 16 de agosto, quando os catalães enfrentam o Athletic de Bilbao, no Camp Nou, pela primeira rodada de La Liga.

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