Éderson segue no radar do Manchester United, diz jornal inglês Por um valor mais baixo, clube ainda estaria disponível a negociar

O Manchester United ainda não encerrou definitivamente as negociações por Éderson, da Atalanta segundo o jornal britânico "Sky Sports". Apesar do acordo previamente costurado entre as partes não avançar nos moldes iniciais após entraves durante os exames médicos, o clube inglês mantém a possibilidade de retomar a contratação do volante brasileiro ao longo da janela de transferências.

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O United havia acertado com a Atalanta uma operação avaliada em cerca de 38 milhões de libras e também já tinha alinhado as bases salariais com o jogador. A expectativa era concluir a transferência no início de julho, mas mudanças no cronograma acabaram alterando os planos.

A convocação de última hora de Éderson para a seleção brasileira durante a Copa do Mundo, após a lesão de Wesley, fez com que parte dos exames médicos fosse realizada nos Estados Unidos. Segundo a publicação inglesa, essa etapa apontou uma possível questão física, o que levou o clube a adiar qualquer decisão definitiva até a realização de uma avaliação completa.

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+ Manchester United desiste de Éderson após exames e brasileiro fica na Atalanta

Éderson em ação no duelo entre Brasil x Haiti na Copa do Mundo (Foto: Mauro PIMENTEL/AFP)

Após a eliminação do Brasil, Éderson passou por uma bateria completa de exames, incluindo avaliações conduzidas com auxílio de especialistas externos. Ao fim do processo, o Manchester United decidiu não seguir com a contratação nas condições financeiras previamente acertadas.

Mesmo assim, a negociação não foi encerrada. De acordo com a Sky Sports, o clube entende que ainda existe margem para uma retomada das conversas mais adiante, dependendo da evolução do mercado e de uma eventual mudança nos termos do negócio.

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A reportagem acrescenta que o United demonstrou compreensão com a situação vivida pelo jogador e por sua família durante todo o processo, mantendo boa relação com o estafe do brasileiro.

Manchester United acelera outras negociações para o meio-campo

Enquanto aguarda uma possível reabertura da negociação por Éderson, o Manchester United avançou em outras frentes para reforçar o setor. O clube oficializou nesta segunda-feira a contratação de Andrey Santos, ex-Chelsea, por 50 milhões de libras, tornando o brasileiro o primeiro reforço definitivo da era Michael Carrick em Old Trafford.

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Além disso, os ingleses estão próximos de concluir a chegada do belga Youri Tielemans, do Aston Villa, em uma operação estimada em 36 milhões de libras, também segundo a Sky Sports.

A emissora inglesa ressalta, porém, que a chegada de Andrey Santos não representa uma substituição ao interesse por Éderson. O planejamento do Manchester United segue voltado para reforçar o meio-campo após a saída de Casemiro e da grave lesão sofrida por Manuel Ugarte durante a Copa do Mundo.

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