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Real Madrid busca outro nome do Benfica após chegada de Mourinho; veja

Contratação de profissional na 'ciência do esporte' foi pedido do treinador

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 10:01
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Mourinho, o novo treinador do Real Madrid
Mourinho, o novo treinador do Real Madrid (Foto: Reprodução)

O Real Madrid segue promovendo mudanças nos bastidores para a temporada e anunciou mais um reforço para a comissão técnica. Depois da chegada de José Mourinho ao comando da equipe, o clube contratou Sandro Carriço, profissional que integrava o departamento de desempenho do Benfica desde 2013 e atuará na área de "Ciências do Esporte."

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    A informação foi divulgada pelo jornal português "A Bola", que destacou a movimentação como mais uma investida dos merengues sobre profissionais do clube português. Segundo a publicação, a contratação atendeu a um pedido da nova comissão técnica, que identificou a necessidade de incorporar um especialista de confiança para atuar diretamente na preparação física e no acompanhamento do elenco.

    Carriço passa a integrar a equipe formada por Mourinho ao lado dos auxiliares João Tralhão, Pedro Machado e Sami Khedira, do treinador de goleiros Nuno Santos, dos preparadores físicos António Dias e Antonio Pintus, além do analista-chefe Roberto Merella.

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    • De acordo com A Bola, o contato do Real Madrid ocorreu nas últimas semanas, após Mourinho e António Dias avaliarem necessidades específicas do elenco para a nova temporada. Entre as prioridades estava a chegada de um fisiologista com experiência em monitoramento de desempenho, prevenção de lesões e controle da carga de treinamentos.

    Ainda segundo o jornal, o Real apresentou uma proposta considerada bastante atrativa ao profissional, que conversou diretamente com o presidente do Benfica, Rui Costa, antes de aceitar o convite para trabalhar na Espanha.

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    No clube português, Sandro Carriço acumulou mais de uma década de atuação no departamento de performance, participando do acompanhamento físico dos atletas e da aplicação de métodos voltados à otimização do rendimento esportivo.

    Sandro Carriço, novo profissional contratado pelo Real Madrid
    Sandro Carriço, novo profissional contratado pelo Real Madrid (Foto: Reprodução/Real Madrid)

    Embora o Real Madrid o tenha apresentado como integrante da área de Ciências do Esporte, a atuação de Carriço está ligada à fisiologia, ramo responsável por analisar como o organismo responde às cargas de treinamento e competição.

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    Na prática, o trabalho envolve o monitoramento de indicadores físicos dos jogadores, a elaboração de estratégias para reduzir o risco de lesões, a recuperação entre partidas e o planejamento individual das cargas de trabalho ao longo da temporada.

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