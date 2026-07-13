Barcelona fecha com promessa equatoriana e define condições para compra
Lateral de 18 anos chega por empréstimo da LDU
O Barcelona oficializou nesta segunda-feira (13) a contratação do lateral-direito Josué Caicedo, de 18 anos, que chega por empréstimo da LDU para reforçar o Barça Atlètic, equipe B do clube catalão. O acordo prevê uma opção de compra fixada em 2,5 milhões de euros, que poderá ser exercida caso o jogador dispute quatro partidas oficiais pela equipe principal.
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Inicialmente, Caicedo integrará o elenco comandado por Juliano Belletti no Barça Atlètic. No entanto, o planejamento do clube é que o equatoriano também participe da rotina de treinamentos da equipe principal ao longo da temporada.
Segundo informações divulgadas pelo clube, outros times europeus também demonstraram interesse no jogador, mas o Barcelona conseguiu concluir a negociação. Na última temporada, Josué Caicedo foi promovido ao elenco principal da LDU e disputou oito partidas oficiais, sendo sete pelo Campeonato Equatoriano e uma pela Copa Libertadores.
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Quem é Josué Caicedo?
Revelado pela LDU, Josué Caicedo iniciou a carreira atuando como ponta-esquerda antes de ser adaptado para a lateral direita, posição em que passou a se destacar. Aos 18 anos, o equatoriano chamou a atenção do departamento de observação do Barcelona durante a última edição da Copa Libertadores Sub-20. De acordo com as avaliações feitas pelos olheiros do clube, o jogador reúne características que agradam à comissão técnica, como velocidade, força física, capacidade de apoiar o ataque e grande resistência ao longo das partidas. Com 1,83 metro de altura, Caicedo é visto como um atleta de grande potencial para evolução, fator que pesou na decisão do Barça de investir em sua contratação.
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