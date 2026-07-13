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Barcelona fecha com promessa equatoriana e define condições para compra

Lateral de 18 anos chega por empréstimo da LDU

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/07/2026 18:45
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Caicedo em treinamento da LDU
Caicedo em treinamento da LDU (Foto: Reprodução/Instagram)

O Barcelona oficializou nesta segunda-feira (13) a contratação do lateral-direito Josué Caicedo, de 18 anos, que chega por empréstimo da LDU para reforçar o Barça Atlètic, equipe B do clube catalão. O acordo prevê uma opção de compra fixada em 2,5 milhões de euros, que poderá ser exercida caso o jogador dispute quatro partidas oficiais pela equipe principal.

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    Inicialmente, Caicedo integrará o elenco comandado por Juliano Belletti no Barça Atlètic. No entanto, o planejamento do clube é que o equatoriano também participe da rotina de treinamentos da equipe principal ao longo da temporada.

    Segundo informações divulgadas pelo clube, outros times europeus também demonstraram interesse no jogador, mas o Barcelona conseguiu concluir a negociação. Na última temporada, Josué Caicedo foi promovido ao elenco principal da LDU e disputou oito partidas oficiais, sendo sete pelo Campeonato Equatoriano e uma pela Copa Libertadores.

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    • Quem é Josué Caicedo?

    Revelado pela LDU, Josué Caicedo iniciou a carreira atuando como ponta-esquerda antes de ser adaptado para a lateral direita, posição em que passou a se destacar. Aos 18 anos, o equatoriano chamou a atenção do departamento de observação do Barcelona durante a última edição da Copa Libertadores Sub-20. De acordo com as avaliações feitas pelos olheiros do clube, o jogador reúne características que agradam à comissão técnica, como velocidade, força física, capacidade de apoiar o ataque e grande resistência ao longo das partidas. Com 1,83 metro de altura, Caicedo é visto como um atleta de grande potencial para evolução, fator que pesou na decisão do Barça de investir em sua contratação.

    Josue Caicedo finaliza em partida da LDU
    Josué Caicedo, nova contratação do Barcelona (Imagem: Instagram/@josue_caice26)

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