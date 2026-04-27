Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (27/04/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
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Nesta segunda-feira (27), a agenda do futebol reúne partidas do Campeonato Inglês (Manchester United x Brentford), Italiano (Lazio x Udinese e Cagliari x Atalanta), Espanhol (Espanyol x Levante), Turco e Português, além de jogos do Campeonato Brasileiro Feminino e da Série B.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 27 de abril de 2026):
Campeonato Italiano
13h30 – Cagliari x Atalanta – ESPN 4 e Disney+
15h45 – Lazio x Udinese – CazéTV e Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Campeonato Turco
14h – Besiktas x Fatih Karagümrük – Disney+
Campeonato Inglês
16h – Manchester United x Brentford – ESPN e Disney+
Campeonato Espanhol
16h – Espanyol x Levante – ESPN 3 e Disney+
Campeonato Português
16h15 – Gil Vicente x Casa Pia – Disney+
Campeonato Brasileiro Feminino
18h – América-MG (F) x São Paulo (F) – N Sports
20h – Palmeiras (F) x Santos (F) – ge tv e Sportv
21h – Atlético-MG (F) x Botafogo (F) – TV Brasil
Campeonato Brasileiro (Segunda Divisão)
19h – Athletic-MG x Náutico – ESPN e Disney+
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