Nesta segunda-feira (27), a agenda do futebol reúne partidas do Campeonato Inglês (Manchester United x Brentford), Italiano (Lazio x Udinese e Cagliari x Atalanta), Espanhol (Espanyol x Levante), Turco e Português, além de jogos do Campeonato Brasileiro Feminino e da Série B.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 27 de abril de 2026):

Campeonato Italiano

13h30 – Cagliari x Atalanta – ESPN 4 e Disney+

15h45 – Lazio x Udinese – CazéTV e Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Campeonato Turco

14h – Besiktas x Fatih Karagümrük – Disney+

Campeonato Inglês

16h – Manchester United x Brentford – ESPN e Disney+

Matheus Cunha comemora gol do Manchester United sobre o Aston Villa (Foto: Oli Scarff/AFP)

Campeonato Espanhol

16h – Espanyol x Levante – ESPN 3 e Disney+

Campeonato Português

16h15 – Gil Vicente x Casa Pia – Disney+

Campeonato Brasileiro Feminino

18h – América-MG (F) x São Paulo (F) – N Sports

20h – Palmeiras (F) x Santos (F) – ge tv e Sportv

21h – Atlético-MG (F) x Botafogo (F) – TV Brasil

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Campeonato Brasileiro (Segunda Divisão)

19h – Athletic-MG x Náutico – ESPN e Disney+

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