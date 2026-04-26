Lenda do Barcelona aponta favoritismo ao Brasil na Copa: 'Uma força'

Xavi, ídolo do Barcelona e campeão mundial pela Espanha em 2010, colocou o Brasil entre os cinco principais favoritos ao título da Copa do Mundo de 2026. " class="font-bold break-normal hover:underline" style="color:var(--green-lance)">Em entrevista ao "RomárioTV" no YouTube, o técnico espanhol destacou a tradição da Amarelinha e a influência de Carlo Ancelotti como diferenciais para a conquista do hexa.

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– Eu diria que os cinco principais favoritos são: Espanha, Brasil, Argentina, França e Portugal. Aí fico em dúvida entre Portugal e Inglaterra, porque vejo a Alemanha abaixo em relação a anos atrás. Vejo Portugal muito forte – analisou Xavi.

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O espanhol foi enfático ao justificar a confiança no trabalho do técnico italiano à frente da Seleção Brasileira.

– O Brasil pode ser campeão, sim. Primeiro, por ter Ancelotti, que é um treinador que faz todos os jogadores melhorarem. Joguei contra o Real Madrid de Ancelotti e eles sempre competiram. Onde quer que ele tenha ido, competiu bem, e os jogadores sempre falam muito bem dele como treinador. Então o Brasil já é favorito porque é o Brasil, mas ainda mais por causa do Ancelotti – afirmou.

– A mesma pressão que um jogador brasileiro sente quando vai a uma Copa do Mundo é também uma responsabilidade, e essa responsabilidade ajuda a vencer. O Brasil tem jogadores de bom nível para isso – completou.

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A relação com Raphinha e os bastidores no Barcelona

Durante a entrevista, Romário perguntou a Xavi sobre os motivos que o levavam a substituir Raphinha com frequência entre os 60 e 70 minutos de jogo quando o brasileiro atuava sob seu comando no Barcelona. O espanhol explicou que foi o responsável pela contratação do atacante e que sempre teve confiança em seu futebol, mas que as decisões durante as partidas eram baseadas exclusivamente no desempenho em campo.

– Eu contratei o Raphinha. Eu fechei com ele e mandei o clube contratá-lo. Já queria contratá-lo para o Al-Sadd, quando estava em Portugal, disse para contratarem o Raphinha, mas ele queria ficar na Europa – revelou Xavi.

Xavi em entrevista coletiva (Foto: Michal Cizek / AFP)

– Eu disse à diretoria do Barcelona que precisavam contratar o Raphinha, por ser vencedor, dar profundidade, ter um contra um, fazer gol. Eu sempre tive confiança nele. Também tenho uma boa relação com ele – acrescentou.

O técnico, no entanto, foi direto ao explicar a lógica por trás de suas substituições.

– O treinador, durante as partidas, avalia o desempenho. Se você não está rendendo, eu tenho que colocar outro. Tínhamos também jogadores para fazer a diferença. Acho que com o Raphinha houve uma conversa muito boa, em um treino, onde ele estava frustrado. E eu disse a ele: 'Rapha, você assinou por cinco anos, confiança, tranquilo, não está sendo natural.' Acho que isso ajudou – contou.

– Agora ele explodiu. Sempre vimos muito talento e estou feliz por ele, porque é um menino bom, responsável, vencedor e líder – finalizou o espanhol.

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