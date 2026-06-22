Julián Alvarez, da Argentina, tem gigante espanhol como provável destino
Atacante do Atlético afirmou que deseja sair do Atlético para 'realizar sonho'
O atacante Julián Alvarez, do Atlético de Madrid e da seleção da Argentina, revelou nesta segunda-feira (22), após a partida vencida pela Albiceleste sobre a Áustria, por 2 a 0, que deseja deixar o clube espanhol. A fala do jogador acontece logo após propostas de Barcelona e Real Madrid, ambas negadas pelo rival, que não deseja abrir mão do atleta. Entretanto, o "sonho" do qual Alvarez poderia se referir quando externalizou o desejo de deixar o Atleti pode ser uma possível transferência para o Barcelona.
Segundo a imprensa espanhola e o jornalista Fabrizio Romano, especialista em transferências, o atacante deseja dar um passo maior na carreira e atuar no Barcelona. O jogador já havia falado para a diretoria do clube madrilenho que desejava sair, e confirmou a informação em entrevista para a ESPN argentina pouco tempo depós do confronto entre Argentina e Áustria, na Copa do Mundo.
— A verdade é que não sei. Acho que não é o momento certo para falar sobre isso, mas também não posso me esconder. Tento ser uma pessoa honesta. Falei com pessoas do clube e acredito que o melhor para todos os envolvidos é que eu saia. Quero realizar meu sonho — Disse Alvarez em entrevista.
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O Real Madrid chegou a oferecer uma proposta de R$ 900 milhões pelo jogador, que foi prontamente recusada pelo rival da mesma cidade. Os Merengues chegaram a divulgar um comunicado oficial para anunciar que o Atleti negou a proposta. No final, Alvarez deve optar pelo clube catalão.
A imprensa espanhola também noticiou que o Atlético de Madrid chega até mesmo a estudar a possibilidade de denunciar o Barcelona, e consideram que a negociação aconteceu de forma indevida. O clube catalão teria adotado estratégias similares quanto contratou o meia Antoine Griezmann e quando tentou a contratação do atacante Nico Williams, do Athletic Bilbao e da seleção espanhola.
Julián Alvarez foi contratado do Manchester City em 2024, por 75 milhões de euros. No clube espanhol, já disputou 106 partidas, marcando 49 gols e distribuindo 17 assistências.
Enquanto define seu futuro por clubes, Álvarez segue como peça importante na Albiceleste de Lionel Scaloni. Ele entrou no segundo tempo da partida contra a Áustria, substituindo Lautaro Martínez, em um jogo histórico marcado pelos dois gols de Lionel Messi, que se tornou o maior artilheiro isolado da história das Copas com 18 gols.
Com a vaga assegurada na fase de grupos, a Argentina agora se prepara para enfrentar a Jordânia no próximo sábado (27), às 23h (de Brasília), podendo garantir a liderança do Grupo J. No horizonte das oitavas de final, Messi, Julián Álvarez e companhia podem cruzar com gigantes como Espanha ou Uruguai.
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