Jorge Jesus ganha força para assumir seleção após a Copa do Mundo
Atual treinador espanhol garante que encerra seu ciclo após a Copa do Mundo
O técnico Jorge Jesus é o favorito para assumir o comando da seleção de Portugal logo após o encerramento da Copa do Mundo de 2026. Livre no mercado desde que se despediu do Al-Nassr, da Arábia Saudita, o treinador de 71 anos tem conversas muito bem encaminhadas para liderar o ciclo da equipe que tem Cristiano Ronaldo como principal referência.
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A vaga na seleção lusa ficará aberta porque o atual comandante, o espanhol Roberto Martínez, já anunciou publicamente que deixará o cargo ao término do torneio, independentemente do resultado da campanha em solo norte-americano. Martínez, cujo vínculo se encerra oficialmente após a Copa, comandou Portugal por mais de 40 jogos e teve como ponto alto a conquista da UEFA Nations League.
— Quando cheguei a Portugal o objetivo era ganhar tudo, mas o foco era preparar o Mundial. Agora estamos aqui, com o troféu da Nations League no caminho, e o foco continua exatamente o mesmo: ser campeão mundial. Naturalmente, o meu contrato termina depois do torneio. Isso é um fato — declarou Martínez.
As tratativas entre a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e Jorge Jesus evoluíram de forma drástica nos últimos meses. Caso o acordo seja selado após a Copa do Mundo, esta será a primeira experiência da carreira do Mister no comando de uma equipe nacional.
Jesus chega credenciado por um período de absoluto sucesso no futebol do Oriente Médio. Contratado em julho de 2025 pelo Al-Nassr, onde dirigiu o próprio Cristiano Ronaldo, ele faturou o título da liga local na última temporada. Antes disso, em sua histórica passagem pelo Al-Hilal, o técnico empilhou taças, conquistando o Campeonato Saudita, a Copa do Rei e três Supercopas nacionais.
Multicampeão por onde passou, Jorge Jesus carrega um currículo pesado também no futebol europeu, com trabalhos de destaque no Benfica, Sporting, Braga e no Fenerbahçe, da Turquia.
Para o torcedor brasileiro, o nome do comandante dispensa apresentações: ele segue com status de divindade na história do Flamengo, clube onde transformou o futebol nacional entre 2019 e 2020 ao conquistar cinco títulos em pouco mais de um ano, incluindo a Conmebol Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Agora, o Mister se prepara para o que pode ser o maior desafio de sua trajetória.
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