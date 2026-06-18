Jorge Jesus ganha força para assumir seleção após a Copa do Mundo Atual treinador espanhol garante que encerra seu ciclo após a Copa do Mundo

O técnico Jorge Jesus é o favorito para assumir o comando da seleção de Portugal logo após o encerramento da Copa do Mundo de 2026. Livre no mercado desde que se despediu do Al-Nassr, da Arábia Saudita, o treinador de 71 anos tem conversas muito bem encaminhadas para liderar o ciclo da equipe que tem Cristiano Ronaldo como principal referência.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A vaga na seleção lusa ficará aberta porque o atual comandante, o espanhol Roberto Martínez, já anunciou publicamente que deixará o cargo ao término do torneio, independentemente do resultado da campanha em solo norte-americano. Martínez, cujo vínculo se encerra oficialmente após a Copa, comandou Portugal por mais de 40 jogos e teve como ponto alto a conquista da UEFA Nations League.

continua após a publicidade

Roberto Martínez e Cristiano Ronaldo (Foto: John MacDougall / AFP)

— Quando cheguei a Portugal o objetivo era ganhar tudo, mas o foco era preparar o Mundial. Agora estamos aqui, com o troféu da Nations League no caminho, e o foco continua exatamente o mesmo: ser campeão mundial. Naturalmente, o meu contrato termina depois do torneio. Isso é um fato — declarou Martínez.

As tratativas entre a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e Jorge Jesus evoluíram de forma drástica nos últimos meses. Caso o acordo seja selado após a Copa do Mundo, esta será a primeira experiência da carreira do Mister no comando de uma equipe nacional.

continua após a publicidade

Jesus chega credenciado por um período de absoluto sucesso no futebol do Oriente Médio. Contratado em julho de 2025 pelo Al-Nassr, onde dirigiu o próprio Cristiano Ronaldo, ele faturou o título da liga local na última temporada. Antes disso, em sua histórica passagem pelo Al-Hilal, o técnico empilhou taças, conquistando o Campeonato Saudita, a Copa do Rei e três Supercopas nacionais.

Jorge Jesus observa Cristiano Ronaldo em treino do Al-Nassr (Foto: Divulgação)

Multicampeão por onde passou, Jorge Jesus carrega um currículo pesado também no futebol europeu, com trabalhos de destaque no Benfica, Sporting, Braga e no Fenerbahçe, da Turquia.

Para o torcedor brasileiro, o nome do comandante dispensa apresentações: ele segue com status de divindade na história do Flamengo, clube onde transformou o futebol nacional entre 2019 e 2020 ao conquistar cinco títulos em pouco mais de um ano, incluindo a Conmebol Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Agora, o Mister se prepara para o que pode ser o maior desafio de sua trajetória.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.