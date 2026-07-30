Astro do City ganha nova chance após retorno de empréstimo Jack Grealish retornou do empréstimo que teve no Everton

O futuro de Jack Grealish no Manchester City segue indefinido, mas o meia-atacante voltou a integrar o elenco dos Citizens após o fim do empréstimo ao Everton. Apesar disso, o inglês de 30 anos ficou fora da turnê de pré-temporada da equipe pela Ásia, o que alimenta dúvidas sobre sua permanência no clube.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

O empréstimo ao Everton começou de forma positiva, mas uma lesão no pé sofrida em janeiro interrompeu a sequência do jogador, que buscava recuperar o desempenho que o levou ao City após se destacar pelo Aston Villa.

continua após a publicidade

Maresca evita definir futuro

Sem Pep Guardiola, principal defensor de Grealish durante sua passagem pelo clube, cabe agora ao técnico Enzo Maresca decidir o destino do atleta. Em entrevista recente, o treinador elogiou o jogador, mas evitou confirmar se ele faz parte dos planos para a temporada.

— Jack está aqui neste momento. É jogador do Manchester City. Sempre digo que, quando chego a um clube, meu dever é trabalhar com os jogadores que já estão no elenco. Tenho uma boa relação com ele e vamos ver o que acontece — afirmou Maresca.

continua após a publicidade

As declarações, porém, não encerraram as especulações sobre uma possível saída. Com contrato até junho de 2027, Grealish pode permanecer no City, ser negociado em definitivo ou até mesmo voltar a ser emprestado.

Jack Grealish comemora gol pelo Manchester City (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Queda de rendimento

A trajetória recente de Grealish contrasta com o investimento feito pelo Manchester City em sua contratação. Até a chegada de Elliot Anderson, nesta janela, o inglês era a contratação mais cara da história do clube, adquirido por cerca de 117,5 milhões de euros junto ao Aston Villa.

continua após a publicidade

Desde então, o atacante não conseguiu manter o nível que o colocou entre os principais jogadores da Premier League e também passou a conviver com episódios extracampo que ganharam mais destaque do que suas atuações. Agora, Grealish tenta aproveitar a nova oportunidade para recuperar espaço e convencer Maresca de que ainda pode ser útil ao Manchester City.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.