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Astro do City ganha nova chance após retorno de empréstimo

Jack Grealish retornou do empréstimo que teve no Everton

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/07/2026 20:41
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Jack Grealish - Manchester City
Jack Grealish em ação pelo Manchester City (Foto: Justin Tallis/AFP)

O futuro de Jack Grealish no Manchester City segue indefinido, mas o meia-atacante voltou a integrar o elenco dos Citizens após o fim do empréstimo ao Everton. Apesar disso, o inglês de 30 anos ficou fora da turnê de pré-temporada da equipe pela Ásia, o que alimenta dúvidas sobre sua permanência no clube.

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O empréstimo ao Everton começou de forma positiva, mas uma lesão no pé sofrida em janeiro interrompeu a sequência do jogador, que buscava recuperar o desempenho que o levou ao City após se destacar pelo Aston Villa.

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Maresca evita definir futuro

Sem Pep Guardiola, principal defensor de Grealish durante sua passagem pelo clube, cabe agora ao técnico Enzo Maresca decidir o destino do atleta. Em entrevista recente, o treinador elogiou o jogador, mas evitou confirmar se ele faz parte dos planos para a temporada.

— Jack está aqui neste momento. É jogador do Manchester City. Sempre digo que, quando chego a um clube, meu dever é trabalhar com os jogadores que já estão no elenco. Tenho uma boa relação com ele e vamos ver o que acontece — afirmou Maresca.

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As declarações, porém, não encerraram as especulações sobre uma possível saída. Com contrato até junho de 2027, Grealish pode permanecer no City, ser negociado em definitivo ou até mesmo voltar a ser emprestado.

Jack Grealish comemora gol pelo Manchester City
Jack Grealish comemora gol pelo Manchester City (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Queda de rendimento

A trajetória recente de Grealish contrasta com o investimento feito pelo Manchester City em sua contratação. Até a chegada de Elliot Anderson, nesta janela, o inglês era a contratação mais cara da história do clube, adquirido por cerca de 117,5 milhões de euros junto ao Aston Villa.

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Desde então, o atacante não conseguiu manter o nível que o colocou entre os principais jogadores da Premier League e também passou a conviver com episódios extracampo que ganharam mais destaque do que suas atuações. Agora, Grealish tenta aproveitar a nova oportunidade para recuperar espaço e convencer Maresca de que ainda pode ser útil ao Manchester City.

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