Casemiro exalta Messi em apresentação no Inter Miami: 'Deus' Brasileiro foi recebido com festa no Nu Stadium

O Inter Miami apresentou oficialmente, nesta quinta-feira (30), o volante Casemiro como novo reforço da equipe. O evento foi realizado no Nu Stadium e contou com a presença dos proprietários do clube, Jorge Mas e José Mas, além da primeira entrevista coletiva do meio-campista brasileiro desde sua chegada aos Estados Unidos.

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Embora a cerimônia tenha marcado a apresentação oficial, Casemiro já havia estreado pelo clube. O volante foi titular e permaneceu em campo durante os 90 minutos na vitória por 1 a 0 sobre o CF Montréal, fora de casa, pela MLS. O único gol da partida foi marcado por Luis Suárez, em cobrança de pênalti.

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A apresentação marcou o início oficial da trajetória de Casemiro no Inter Miami diante da imprensa e da torcida, que compareceu ao Nu Stadium para recepcionar o volante. Durante a cerimônia e a entrevista coletiva, o brasileiro destacou a motivação para o novo desafio na carreira e revelou a expectativa de atuar ao lado de Lionel Messi.

— Estou aqui para continuar vencendo — afirmou Casemiro no gramado do Nu Stadium.

Em seguida, na coletiva, o volante fez elogios ao argentino, ex-rival nos tempos de Real Madrid e Barcelona, e explicou que a presença do camisa 10 pesou na decisão de acertar com o clube norte-americano.

— Só quero ajudar o Messi a continuar vencendo. Ele é uma lenda do futebol. Eu vim jogar no Inter Miami só por causa dele — declarou.

Casemiro foi apresentado pelo Inter Miami (Foto: Reprodução)

A cerimônia também contou com a participação dos proprietários Jorge Mas e José Mas, que destacaram a importância da contratação do experiente volante para o projeto esportivo do Inter Miami e para a sequência da temporada e que o clube não cometeu nenhuma interferência indevida ao assinar com Casemiro, como alegou o LA Galaxy.

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Aos 34 anos, Casemiro inicia uma nova fase na carreira após construir uma trajetória vitoriosa no futebol europeu. Agora, o volante passa a integrar o elenco do Inter Miami com a missão de reforçar o meio-campo da equipe na disputa da MLS e das demais competições do calendário.

Casemiro foi apresentado pelo Inter Miami (Foto: Leonardo Fernandez/Getty Images/AFP)

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