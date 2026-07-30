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Manchester City acerta termos com destaque da Copa do Mundo

Ayyoub Bouaddi está perto de reforçar o elenco de Enzo Maresca

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
30/07/2026 22:57
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Bouaddi em campo pela seleção de Marrocos
Bouaddi atuando por Marrocos na Copa (Foto: Kevin C. Cox/Getty Images/AFP)

O Manchester City avançou nas negociações para contratar o volante Ayyoub Bouaddi, do Lille. Segundo o jornalista Matteo Moretto, o clube inglês já chegou a um acordo verbal sobre os termos contratuais com o jogador, restando agora a definição entre as equipes.

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As conversas entre City e Lille seguem em andamento, principalmente sobre o momento em que Bouaddi se mudaria para a Inglaterra. O clube francês prefere que o meio-campista permaneça emprestado por mais uma temporada, disputando a Ligue 1 e a Liga dos Campeões, enquanto os ingleses desejam contar imediatamente com o atleta.

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Promessa do futebol europeu

Bouaddi, de 18 anos, é considerado uma das principais promessas do futebol europeu após ganhar espaço no time principal do Lille ainda muito jovem. A capacidade de atuar sob pressão, a inteligência tática e a qualidade na construção das jogadas despertaram o interesse de diversos clubes do continente.

A possível contratação também se encaixa na política recente do Manchester City de mesclar jogadores experientes com jovens de grande potencial, reforçando o elenco tanto para o presente quanto para o futuro.

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Marroquino Ayyoub Bouaddi persegue a bola, enquanto é marcado pelo escocês Ryan Christie
Pela 2ª rodada da Copa do Mundo, o marroquino Ayyoub Bouaddi persegue a bola, enquanto é marcado pelo escocês Ryan Christie (Foto: Franck Fife / AFP)

Lille tenta manter desenvolvimento do atleta

O Lille, conhecido por revelar e valorizar talentos antes de negociá-los, vê em Bouaddi mais um nome capaz de seguir esse caminho. Por isso, a diretoria considera importante que o volante tenha mais uma temporada de protagonismo no futebol francês antes de uma transferência definitiva para a Premier League.

Com o acordo pessoal já encaminhado, a conclusão da operação depende agora do entendimento entre os clubes sobre o modelo da negociação. Caso o impasse seja resolvido, Bouaddi poderá se tornar mais um reforço do Manchester City para os próximos anos.

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Ayyoub Bouaddi aquecendo antes da segunda rodada da Copa do Mundo contra a Escócia
Ayyoub Bouaddi aquecendo antes da segunda rodada da Copa do Mundo contra a Escócia (Foto: FRANCK FIFE / AFP).

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