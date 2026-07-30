Conheça o clube que eliminou o 'pai' na disputa de pênaltis
Barranquilla FC derrubou o Junior e avançou em classificação histórica
Uma das histórias mais curiosas do futebol sul-americano em 2026 aconteceu nesta quarta-feira (29) na Copa da Colômbia. O Barranquilla FC, clube que atua como equipe de desenvolvimento do Junior de Barranquilla, eliminou justamente o time principal nas oitavas de final da competição e protagonizou uma das maiores zebras da temporada.
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Após empate por 3 a 3 no jogo de volta, repetindo o 2 a 2 da partida de ida, a decisão foi para os pênaltis. A filial mostrou frieza, converteu todas as cinco cobranças e venceu por 5 a 4. A classificação foi selada com uma cobrança de cavadinha, enquanto Edwin Herrera desperdiçou uma das batidas do Junior.
O resultado chamou atenção não apenas pela eliminação do atual campeão colombiano, mas pelo fato de os dois clubes manterem uma relação direta de formação de atletas.
O que é o Barranquilla FC?
Fundado em 8 de abril de 2005, o Barranquilla FC disputa atualmente a Categoría Primera B, a segunda divisão do futebol colombiano. O clube manda seus jogos no Estádio Romelio Martínez, em Barranquilla.
Desde sua criação, a equipe foi estruturada para atuar como principal centro de desenvolvimento do Junior, oferecendo espaço para jovens jogadores ganharem experiência antes de serem promovidos ao elenco profissional.
Embora nunca tenha conquistado o título da segunda divisão colombiana, o Barranquilla FC se consolidou como uma das principais equipes formadoras do país.
Clube revelou nomes conhecidos do futebol
A importância do Barranquilla FC vai além dos resultados em campo. A equipe participou da formação de jogadores que ganharam destaque no futebol mundial e passaram pelo Junior antes de seguirem para o exterior.
Entre os principais nomes revelados estão o atacante Carlos Bacca, o atacante Teófilo Gutiérrez e o ponta Luis Díaz, hoje um dos grandes jogadores do futebol europeu.
Agora, além de servir como celeiro de talentos, o Barranquilla FC entra para a história ao eliminar o próprio clube "pai" em um mata-mata nacional, garantindo vaga nas oitavas de final da Copa da Colômbia em uma classificação que ficará marcada no futebol colombiano.
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