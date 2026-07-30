Conheça o clube que eliminou o 'pai' na disputa de pênaltis Barranquilla FC derrubou o Junior e avançou em classificação histórica

Uma das histórias mais curiosas do futebol sul-americano em 2026 aconteceu nesta quarta-feira (29) na Copa da Colômbia. O Barranquilla FC, clube que atua como equipe de desenvolvimento do Junior de Barranquilla, eliminou justamente o time principal nas oitavas de final da competição e protagonizou uma das maiores zebras da temporada.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Após empate por 3 a 3 no jogo de volta, repetindo o 2 a 2 da partida de ida, a decisão foi para os pênaltis. A filial mostrou frieza, converteu todas as cinco cobranças e venceu por 5 a 4. A classificação foi selada com uma cobrança de cavadinha, enquanto Edwin Herrera desperdiçou uma das batidas do Junior.

continua após a publicidade

O resultado chamou atenção não apenas pela eliminação do atual campeão colombiano, mas pelo fato de os dois clubes manterem uma relação direta de formação de atletas.

O que é o Barranquilla FC?

Fundado em 8 de abril de 2005, o Barranquilla FC disputa atualmente a Categoría Primera B, a segunda divisão do futebol colombiano. O clube manda seus jogos no Estádio Romelio Martínez, em Barranquilla.

continua após a publicidade

Desde sua criação, a equipe foi estruturada para atuar como principal centro de desenvolvimento do Junior, oferecendo espaço para jovens jogadores ganharem experiência antes de serem promovidos ao elenco profissional.

Embora nunca tenha conquistado o título da segunda divisão colombiana, o Barranquilla FC se consolidou como uma das principais equipes formadoras do país.

continua após a publicidade

Clube revelou nomes conhecidos do futebol

A importância do Barranquilla FC vai além dos resultados em campo. A equipe participou da formação de jogadores que ganharam destaque no futebol mundial e passaram pelo Junior antes de seguirem para o exterior.

Entre os principais nomes revelados estão o atacante Carlos Bacca, o atacante Teófilo Gutiérrez e o ponta Luis Díaz, hoje um dos grandes jogadores do futebol europeu.

continua após a publicidade

Agora, além de servir como celeiro de talentos, o Barranquilla FC entra para a história ao eliminar o próprio clube "pai" em um mata-mata nacional, garantindo vaga nas oitavas de final da Copa da Colômbia em uma classificação que ficará marcada no futebol colombiano.

Luis Díaz em visita ao CT do Barranquilla FC (Foto: Divulgação/Instagram)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.