Bayern de Munique aplica 15 a 0 com dois gols de promessa brasileira
Bayern de Munique ampliou o agregado para 113 a 4
Em ritmo de treino e sem dar chances ao rival, o Bayern de Munique massacrou o modesto Rottach-Egern por 15 a 0 no tradicional amistoso de pré-temporada para 2026/27. O grande destaque do massacre bávaro foi o meia brasileiro Maycon Cardozo, de apenas 17 anos, que anotou dois gols e ainda contribuiu com uma assistência durante os 90 minutos em campo.
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Escalado entre os titulares pelo técnico Vincent Kompany, a jovem promessa atuou improvisada na lateral-esquerda e correspondeu à confiança da comissão técnica. Maycon assinou o sexto tento da partida ao aproveitar um passe de Bischof para fechar a etapa inicial. Logo na volta do intervalo, o brasileiro voltou a balançar as redes, marcando o sétimo gol da equipe alemã.
A construção da goleada histórica contou com tentos distribuídos entre titulares e jovens promessas. Além do duplo tento de Maycon Cardozo, marcaram para o Bayern: Filip Pavić, Arijon Ibrahimović (2x), Felipe Chávez (2x), Armindo Sieb (2x), João Palhinha, Ndiaye, Bastian Assomo, Pavlovic, Kimmich e Nuraj.
Com o novo resultado elástico, o placar agregado do confronto chega à impressionante marca de 113 a 4 em seis partidas disputadas. Os dois clubes já se encontraram nos anos de 2006, 2018, 2019, 2023, 2024 e, agora, em 2026.
Quem é o FC Rottach-Egern?
Sediado na região da Baviera, o FC Rottach-Egern é uma agremiação amadora da Alemanha que disputa a Kreisliga, equivalente à nona divisão do futebol nacional. Apesar da modesta estrutura, a equipe ganhou projeção mundial exatamente pelo hábito de encarar o maior campeão do país no período de testes e preparação para o calendário europeu.
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