Veja gol em Grêmio x Bolívar: Asprilla abre o placar As equipes se enfrentam pela Copa Sul-Americana

O Bolívar abriu o placar diante do Grêmio nesta quinta-feira (30), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pelo jogo de volta dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Já no início da partida, o time visitante abriu o placar e deixou 4 a 2 no agregado.

Aos 15 minutos da primeira etapa, Boliviano recebe em velocidade, invade a área, gira para cima de Kannemann e bate firme para abrir o placar.

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Veja o gol:

🇧🇷Grêmio 0x1 Bolívar🇧🇴



⚽️ Dairon Asprilla

🥾 Robson Matheus



🏆 Sul-Americana | Playoffs (ida: 2x3) pic.twitter.com/Q4QVBhSxRo — Diário de Torcedor (@DiarioGols) July 30, 2026

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Como chegou as equipes para o jogo?

O Grêmio precisa reverter a desvantagem construída pelo Bolívar no confronto de ida para seguir vivo na Copa Sul-Americana. Na altitude de La Paz, o Tricolor foi derrotado por 3 a 2 e agora precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para garantir a classificação direta às oitavas. Uma vitória gremista por um gol leva a decisão para as cobranças de pênaltis.

O técnico Luís Castro, que ficou fora do primeiro duelo por problemas de saúde, retorna ao comando da equipe em meio à pressão por resultados. Para o confronto decisivo, o treinador conta com a volta do volante Leonel Pérez, que cumpriu suspensão na última rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio chega após empate com o Fluminense e aposta no apoio da torcida para buscar a virada.

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Jogadores do Grêmio e do Bolívar em ação durante partida pela Copa Sul-Americana (Foto: SILVIO AVILA / AFP)

Do outro lado, o Bolívar chega em vantagem após vencer por 3 a 2 em casa e pode até empatar para confirmar a classificação. A equipe boliviana desperdiçou diversas oportunidades na partida de ida e tenta fazer valer o resultado conquistado em La Paz.

Comandado por Alejandro Restrepo, o Bolívar deve repetir a base que venceu o primeiro confronto. O time também chega embalado por vitória sobre o Real Potosí pelo Campeonato Boliviano e aposta na experiência de Carlos Lampe e Patito Rodríguez para administrar a vantagem fora de casa.

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Tudo sobre Grêmio x Bolívar (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Grêmio 🆚 Bolívar

Copa Sul-Americana 2026 – Playoffs das oitavas de final (jogo de volta)

📆 Data e horário: quinta-feira, 30 de julho de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

📺 Onde assistir: Paramount+

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