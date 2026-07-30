Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Veja gol em Grêmio x Bolívar: Asprilla abre o placar

As equipes se enfrentam pela Copa Sul-Americana

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
30/07/2026 19:28
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Asprilla comemora gol em partida do Bolívar contra o Grêmio na Sul-Americana
Asprilla comemora gol em partida do Bolívar contra o Grêmio na Sul-Americana (Foto: SILVIO AVILA / AFP)

O Bolívar abriu o placar diante do Grêmio nesta quinta-feira (30), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pelo jogo de volta dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Já no início da partida, o time visitante abriu o placar e deixou 4 a 2 no agregado.

Aos 15 minutos da primeira etapa, Boliviano recebe em velocidade, invade a área, gira para cima de Kannemann e bate firme para abrir o placar.

continua após a publicidade

Veja o gol:

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como chegou as equipes para o jogo?

Grêmio precisa reverter a desvantagem construída pelo Bolívar no confronto de ida para seguir vivo na Copa Sul-Americana. Na altitude de La Paz, o Tricolor foi derrotado por 3 a 2 e agora precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para garantir a classificação direta às oitavas. Uma vitória gremista por um gol leva a decisão para as cobranças de pênaltis.

O técnico Luís Castro, que ficou fora do primeiro duelo por problemas de saúde, retorna ao comando da equipe em meio à pressão por resultados. Para o confronto decisivo, o treinador conta com a volta do volante Leonel Pérez, que cumpriu suspensão na última rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio chega após empate com o Fluminense e aposta no apoio da torcida para buscar a virada.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Jogadores do Grêmio e do Bolívar em ação durante partida pela Copa Sul-Americana
Jogadores do Grêmio e do Bolívar em ação durante partida pela Copa Sul-Americana (Foto: SILVIO AVILA / AFP)

Do outro lado, o Bolívar chega em vantagem após vencer por 3 a 2 em casa e pode até empatar para confirmar a classificação. A equipe boliviana desperdiçou diversas oportunidades na partida de ida e tenta fazer valer o resultado conquistado em La Paz.

Comandado por Alejandro Restrepo, o Bolívar deve repetir a base que venceu o primeiro confronto. O time também chega embalado por vitória sobre o Real Potosí pelo Campeonato Boliviano e aposta na experiência de Carlos Lampe Patito Rodríguez para administrar a vantagem fora de casa.

continua após a publicidade

Tudo sobre Grêmio x Bolívar (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Grêmio 🆚 Bolívar
Copa Sul-Americana 2026 – Playoffs das oitavas de final (jogo de volta)

📆 Data e horário: quinta-feira, 30 de julho de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
📺 Onde assistir: Paramount+

🤑 Aposte em gols na Copa Sul-Americana! Clique e saiba mais!

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Arte de onde assistir com escudo do Grêmio e Bolívar

Onde Assistir

Grêmio x Bolívar: onde assistir ao jogo da Copa Sul-Americana

Há 2 horas
Willian marcou o terceiro gol do Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Futebol Nacional

Ex-Seleção, Willian fica fora dos planos do Grêmio para 2026

Há 2 dias
Krovinović com a camisa do Grêmio em arte feita com as cores do clube para anúncio

Grêmio

Conheça Filip Krovinović, meia croata anunciado pelo Grêmio para a temporada

Há 2 dias
Hulk celebra gol do Fluminense contra o Grêmio pelo Brasileirão

Futebol Nacional

Dê suas notas: Grêmio e Fluminense empatam em duelo de opostos no Brasileirão

Há 3 dias
Fábio se destaca no empate entre Grêmio e Fluminense

Futebol Nacional

Grêmio e Fluminense empatam em noite de grande atuação de Fábio

Há 3 dias
Hulk em Grêmio x Fluminense

Futebol Nacional

Veja gols de Grêmio x Fluminense: Hulk marca, mas Diego empata

Há 3 dias
Mais LANCE!
Tcheco - Grêmio

Grêmio 5 x 1 Fluminense no Brasileirão 2009; show de Souza e Tcheco no Olímpico

ONDE ASSISTIR GRÊMIO FLUMINENSE

Grêmio x Fluminense: onde assistir ao jogo pela 20ª rodada do Brasileirão

Anderson Daronco em ação no Brasileirão

Conmebol confirma arbitragem dos jogos de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana

Matheus Pereira em ação durante jogo do Cruzeiro no Brasileirão

Lesionados e suspensos da 20ª rodada do Brasileirão

Flaco López e Léo Pereira se cumprimentam em partida entre Palmeiras e Flamengo

Palmeiras e Flamengo 'invertem papéis', mas ampliam distância em Brasileirão equilibrado

No Mundial de 2005, disputado no Peru, o México fez 3 a 0 no Brasil na final. O craque da competição, porém, foi o meia brasileiro Anderson, promessa do Grêmio. Ele fez carreira na Europa, defendendo por oito anos o Manchester United

Por onde anda Anderson, meia ex-Grêmio e Internacional?

Renato Gaúcho sentado no banco de reservas durante jogo do Vasco na Copa Sul-Americana

Primeiro turno do Brasileirão repete padrão de demissões de treinadores

Luís Castro não estava a beira do campo em Bolívar x Grêmio

Torcedores do Grêmio mandam recado a Luís Castro após derrota

Bolívar abre o placar diante do Grêmio pela Sul-Americana

Veja gols em Bolívar x Grêmio: Cauteruccio, Villasanti, Robson, Tetê e Asprilla marcam

Gabriel Mec abre o placar para o Grêmio contra o Goiás (Foto: Angelo Pieretti/Grêmio FBPA)

Shakhtar Donetsk avança para contratar promessa do Grêmio, diz jornalista

Palmeiras e Flamengo farão jogos nesta quarta-feira (22) (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Brasileirão 2026: veja chegadas e saídas da Série A

Taca_Copa_Sul_Americana

Agenda da semana: veja os jogos dos brasileiros nos Playoffs da Sul-Americana

Estádio do Mirassol

Veja gols de Mirassol x Grêmio: Leão sai na frente e Tricolor diminui

Thiago Silva em ação com uniforme branco do Fluminense no Maracanã

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta (17/07/2026)