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Real Madrid busca atacante e aumenta concorrência de Endrick

Clube merengue busca das chapéu no Brighton, da Inglaterra

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
30/07/2026 16:27
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José Mourinho observa prancheta durante treino no Real Madrid
José Mourinho observa prancheta durante treino no Real Madrid (Foto: Divulgação)

O Real Madrid busca a contratação do atacante Carlos Espí para repor a saída de Gonzalo García no elenco de José Mourinho. O clube merengue já iniciou os contatos com o Levante, mas ainda não apresentou uma proposta, segundo o jornal "Marca".

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Nos últimos dias, o Levante tinha negociações avançadas pela transferência de Carlos Espí ao Brighton, da Premier League. No entanto, o surgimento do Real Madrid na disputa freou as negociações com o clube inglês.

Aos 21 anos, Carlos Espí foi um dos grandes protagonistas do Levante na última temporada e um dos principais nomes para salvar a equipe espanhola do rebaixamento. O grande desempenho despertou o interesse do Real Madrid, mas também de clubes da Inglaterra e Itália.

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Um dos obstáculos que o Real Madrid encara na negociação é a multa de 25 milhões de euros (R$ 146 milhões) para comprar Carlos Espí. No entanto, o Levante estaria disposto a negociar condições mais favoráveis, como um valor fixo menor, mas com bônus por desempenho.

Endrick pode ganhar concorrência no ataque

Caso o Real Madrid efetue a compra de Carlos Espí, Endrick veria a chegada de mais um concorrente no ataque. Nesse sentido, o atacante do Levante seria um substituto imediato de Mbappé até por conta de suas características físicas, como o fato de ter 1,94 metros de altura e ser um centroavante nato.

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No Lyon, Endrick se destacou por conta de sua polivalência, tendo apresentado um bom desempenho atuando pelo lado direito do campo.

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Endrick em treino do Real Madrid durante a pré-temporada de 2026-2027
Endrick em treino do Real Madrid durante a pré-temporada de 2026/2027 (Foto: Divulgação)
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