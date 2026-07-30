Real Madrid busca atacante e aumenta concorrência de Endrick
Clube merengue busca das chapéu no Brighton, da Inglaterra
O Real Madrid busca a contratação do atacante Carlos Espí para repor a saída de Gonzalo García no elenco de José Mourinho. O clube merengue já iniciou os contatos com o Levante, mas ainda não apresentou uma proposta, segundo o jornal "Marca".
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Nos últimos dias, o Levante tinha negociações avançadas pela transferência de Carlos Espí ao Brighton, da Premier League. No entanto, o surgimento do Real Madrid na disputa freou as negociações com o clube inglês.
Aos 21 anos, Carlos Espí foi um dos grandes protagonistas do Levante na última temporada e um dos principais nomes para salvar a equipe espanhola do rebaixamento. O grande desempenho despertou o interesse do Real Madrid, mas também de clubes da Inglaterra e Itália.
Um dos obstáculos que o Real Madrid encara na negociação é a multa de 25 milhões de euros (R$ 146 milhões) para comprar Carlos Espí. No entanto, o Levante estaria disposto a negociar condições mais favoráveis, como um valor fixo menor, mas com bônus por desempenho.
Endrick pode ganhar concorrência no ataque
Caso o Real Madrid efetue a compra de Carlos Espí, Endrick veria a chegada de mais um concorrente no ataque. Nesse sentido, o atacante do Levante seria um substituto imediato de Mbappé até por conta de suas características físicas, como o fato de ter 1,94 metros de altura e ser um centroavante nato.
No Lyon, Endrick se destacou por conta de sua polivalência, tendo apresentado um bom desempenho atuando pelo lado direito do campo.
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