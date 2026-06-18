João Neves dedica gol na estreia de Portugal à mãe e emociona com declaração Jogador abriu o placar para a seleção portuguesa no empate com RD Congo

João Neves fez uma emocionante declaração após dedicar o gol marcado na estreia de Portugal na Copa do Mundo, no empate por 1 a 1 com a RD Congo, à sua mãe, que faleceu há dois anos.

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Durante a comemoração do gol, o jogador apontou para o céu. Em entrevista ao canal português da LiveMode, João Neves explicou que o gesto foi uma homenagem à mãe, vítima de câncer.

- Vejo meu pai na arquibancada, vejo minha namorada. Minha mãe não, como vocês sabem, mas sei que ela está sempre comigo e foi por isso que apontei para o céu. Meu primeiro gol em uma Copa do Mundo foi para ela. É sempre bom ter por perto as pessoas que você mais ama e poder fazê-las aproveitar aquilo que você consegue proporcionar ao seu país e, especialmente, a elas - explicou.

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João Neves também lamentou o resultado da partida. Em uma etsreia com o desempenho da equipe abaixo do esperado, destacou que mesmo com o empate, estava feliz por ter anotado o seu.

- Neste momento, depois do fim do jogo, é um pouco difícil explicar e dizer como me sinto. Porque, para mim, vocês já me conhecem. Acho que passo a imagem de que a vitória da equipe é sempre o mais importante. Eu posso até fazer dois gols contra e nós vencermos por 3 a 2 que, para mim, isso sempre será melhor do que o contrário. Poder viver minha primeira Copa do Mundo, marcar meu primeiro gol e ter a sorte de contar com a presença da minha família aqui, de poder trazê-los para viver esse momento, é algo sempre muito especial", admitiu, ao falar sobre a comemoração - completou.

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João Neves dedicou gol à mãe (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Veja como foi o empate de Portugal e RD Congo

Em mais um capítulo da "Copa das zebras", Portugal tropeçou na estreia e ficou apenas no empate por 1 a 1 com a RD Congo. Com Cristiano Ronaldo passando em branco e uma atuação abaixo do esperado dos portugueses, a seleção africana voltou a disputar uma Copa do Mundo após 52 anos e já entrou para a história ao conquistar um resultado marcante diante de uma das favoritas do Grupo K.

A partida também marcou a sexta estreia de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo. Desta vez, o camisa 7 passou em branco e não conseguiu balançar as redes na vitória de Portugal sobre a RD Congo. A equipe africana, por sua vez, entra na história com o primeiro gol na história da competição.

A seleção portuguesa volta a campo na próxima terça-feira (23), quando enfrenta o Uzbequistão pela segunda rodada do Grupo K, às 14h (de Brasília). Enquanto isso, a Colômbia enfrenta a RD Congo, no mesmo dia, às 23h (de Brasília).