logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

João Neves dedica gol na estreia de Portugal à mãe e emociona com declaração

Jogador abriu o placar para a seleção portuguesa no empate com RD Congo

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
18/06/2026 12:01
Favorite o Lance! no Google
João Neves seleção portuguesa
João Neves perdeu a mãe há dois anos (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

João Neves fez uma emocionante declaração após dedicar o gol marcado na estreia de Portugal na Copa do Mundo, no empate por 1 a 1 com a RD Congo, à sua mãe, que faleceu há dois anos.

continua após a publicidade
  • Luis Díaz foi o grande nome na vitória da Colômbia (Foto: Alfredo Estrella/AFP)

    Colômbia x Uzbequistão: veja os melhores momentos do jogo do Grupo K da Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 58 minutos
  • Mbappé comemora seu gol no jogo da França contra Senegal pela Copa do Mundo (Foto: Charly Triballeau / AFP)

    Mbappé guarda bola da final da Copa do Mundo de 2022 assinada por Messi

    Copa do Mundo
    Há 1 hora
  • Vini Jr comemorando contra o Marrocos na Copa do Mundo (Foto: Richard Callis /Fotoarena/Folhapress)

    Brasil entra no Top 5 do ranking da Fifa após primeira rodada da Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 55 minutos

    • Durante a comemoração do gol, o jogador apontou para o céu. Em entrevista ao canal português da LiveMode, João Neves explicou que o gesto foi uma homenagem à mãe, vítima de câncer.

    - Vejo meu pai na arquibancada, vejo minha namorada. Minha mãe não, como vocês sabem, mas sei que ela está sempre comigo e foi por isso que apontei para o céu. Meu primeiro gol em uma Copa do Mundo foi para ela. É sempre bom ter por perto as pessoas que você mais ama e poder fazê-las aproveitar aquilo que você consegue proporcionar ao seu país e, especialmente, a elas - explicou.

    continua após a publicidade

    João Neves também lamentou o resultado da partida. Em uma etsreia com o desempenho da equipe abaixo do esperado, destacou que mesmo com o empate, estava feliz por ter anotado o seu.

    - Neste momento, depois do fim do jogo, é um pouco difícil explicar e dizer como me sinto. Porque, para mim, vocês já me conhecem. Acho que passo a imagem de que a vitória da equipe é sempre o mais importante. Eu posso até fazer dois gols contra e nós vencermos por 3 a 2 que, para mim, isso sempre será melhor do que o contrário. Poder viver minha primeira Copa do Mundo, marcar meu primeiro gol e ter a sorte de contar com a presença da minha família aqui, de poder trazê-los para viver esse momento, é algo sempre muito especial", admitiu, ao falar sobre a comemoração - completou.

    continua após a publicidade

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    João Neves
    João Neves dedicou gol à mãe (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

    Veja como foi o empate de Portugal e RD Congo

    Em mais um capítulo da "Copa das zebras", Portugal tropeçou na estreia e ficou apenas no empate por 1 a 1 com a RD Congo. Com Cristiano Ronaldo passando em branco e uma atuação abaixo do esperado dos portugueses, a seleção africana voltou a disputar uma Copa do Mundo após 52 anos e já entrou para a história ao conquistar um resultado marcante diante de uma das favoritas do Grupo K.

    A partida também marcou a sexta estreia de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo. Desta vez, o camisa 7 passou em branco e não conseguiu balançar as redes na vitória de Portugal sobre a RD Congo. A equipe africana, por sua vez, entra na história com o primeiro gol na história da competição.

    A seleção portuguesa volta a campo na próxima terça-feira (23), quando enfrenta o Uzbequistão pela segunda rodada do Grupo K, às 14h (de Brasília). Enquanto isso, a Colômbia enfrenta a RD Congo, no mesmo dia, às 23h (de Brasília).

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Neymar vai a campo e treina com a Seleção Brasileira
    Seleção BrasileiraNeymar fora de novo: atleta não viaja à Filadélfia para jogo do BrasilHá 2 minutos
    Harry Kane entra na luta pela artilharia da Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Copa do MundoIbrahimovic comenta atuação de Harry Kane contra croácia: 'Não faria'Há 42 minutos
    Espanha ficou abaixo na estreia da Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)
    Copa do MundoEspanha lidera estatística na primeira rodada da Copa, mas liga alerta no ataqueHá 45 minutos
    Copa do MundoCarrasco de brasileiros, zagueiro do Haiti terá missão de frear ataque da Seleção na CopaHá 54 minutos
    Vini Jr comemorando contra o Marrocos na Copa do Mundo (Foto: Richard Callis /Fotoarena/Folhapress)
    Copa do MundoBrasil entra no Top 5 do ranking da Fifa após primeira rodada da Copa do MundoHá 56 minutos
    Luis Díaz foi o grande nome na vitória da Colômbia (Foto: Alfredo Estrella/AFP)
    Copa do MundoColômbia x Uzbequistão: veja os melhores momentos do jogo do Grupo K da Copa do MundoHá 58 minutos

    Mais LANCE!

    FILES-FBL-FRA-U21-HENRY
    Thierry Henry dispara contra Cristiano Ronaldo: 'Não precisam de você'
    Mbappé comemora seu gol no jogo da França contra Senegal pela Copa do Mundo (Foto: Charly Triballeau / AFP)
    Mbappé guarda bola da final da Copa do Mundo de 2022 assinada por Messi
    Yan Diomande
    Yan Diomande, destaque da Costa do Marfim, viraliza com carta emocionante à irmã
    Lionel Messi se tornou o maior artilheiro da história da Copa do Mundo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
    Estados Unidos, Argentina, Inglaterra e França se destacam na estreia da Copa do Mundo
    Mastro Junior com a mão levantada de camisa de botão preta
    Maestro Júnior aponta escalação ideal para Brasil x Haiti
    Thomas Tuchel na beira do gramado, durante execução dos hinos nacionais na partida contra a Croácia (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)
    Thomas Tuchel reclama: 'Estou implorando à Fifa, estragou a experiência'
    Cristiano Ronaldo e Flamengo ainda não cruzaram seus caminhos (Foto: Jonathan Nackstrand/AFP)
    Irmã de Cristiano Ronaldo curte crítica a companheiro de seleção após tropeço de Portugal
    Seleção Brasileira estreou com empate contra o Marrocos nesta Copa do Mundo (Foto: Rodolfo Buhrer/AGIF/Folhapress)
    Redação do Lance! elege melhor jogo da primeira rodada da Copa do Mundo
    Raúl Jiménez conduz a bola em México x África do Sul pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)
    Canadá, Coreia do Sul e mais: quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (18/06)?
    Vini Jr marcou gol de empate em Brasil x Marrocos (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
    Quem avançaria hoje? Veja a classificação dos terceiros colocados da Copa do Mundo após a 1ª rodada
    Jogadores do Haiti durante treino (Foto: Divulgação)
    Como o Flamengo virou referência para uma seleção na Copa do Mundo: o elo com o Haiti em Atlantic City
    Canadá e Bósnia empataram em Toronto pela Copa do Mundo (Foto: Francois Nel/Getty Images/via
    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta quinta-feira (18/6)
    Em jogo com lance inusitado, Colômbia vence o Uzbequistão (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)
    Uzbequistão x Colômbia: veja os melhores momentos do jogo do grupo K da Copa do Mundo