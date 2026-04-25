Cria da dupla BaVi, Zeca alcança marca histórica na China e vive fase artilheira

Com passagens marcantes pelo futebol baiano, defendendo as camisas de Bahia e Vitória, o atacante Zeca vive um momento iluminado na Ásia. Atualmente no Shandong Taishan, o jogador atingiu, na última rodada, uma marca expressiva: chegou aos 18 gols com a camisa do clube chinês, tornando este o número mais alto de tentos anotados por ele em uma única equipe na carreira.

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Zeca em ação pelo Shandong Taishan (Foto: Divulgação)

O gol, marcado na vitória por 2 a 1 sobre o Tianjin Jinmen, consolidou a boa fase do centroavante, que tem construído uma trajetória sólida no continente desde 2022. A evolução é clara: há três anos, o atleta vem superando seus próprios números. Pelo Daegu (Coreia do Sul), em 2022, anotou 16 gols. No ano seguinte, defendendo o Pohang Steelers, subiu a régua para 17. Agora, com a camisa do Shandong, Zeca estabelece um novo recorde pessoal.

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Os números de Zeca pelo Shandong:

Partidas: 43 Gols: 18 Assistências: 12 Participações diretas: 30 Média: 0,69 participações por jogo

"Quero deixar meu nome na história"

Feliz com o feito, o atacante não esconde a ambição de ampliar ainda mais essa estatística. Segundo ele, o trabalho contínuo ao lado dos companheiros tem sido o diferencial para manter a regularidade.

— É uma marca importante, que mostra que tenho feito um bom trabalho e ajudado o time. Estou muito feliz aqui no Shandong e é especial alcançar esses números pelo clube. Vou seguir trabalhando forte junto com meus companheiros, porque quero marcar mais gols, aumentar essa marca e deixar meu nome na história do clube — afirmou.

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Olho no topo da tabela

A Superliga Chinesa, que segue o calendário anual do futebol brasileiro, está na sétima rodada. O Shandong Taishan ocupa uma posição de destaque, somando sete pontos, com duas vitórias nos últimos três jogos.

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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade

Com a bagagem de quem já defendeu clubes como Mirassol, Oeste, Londrina, Goiás, Criciúma e Ypiranga-BA, Zeca projeta uma campanha de briga pelo título da competição.

— Estamos vivendo um bom momento. Em sete jogos, conquistamos quatro vitórias. Nas últimas três partidas, vencemos duas e empatamos uma, então o time tem apresentado um bom desempenho. Com essa sequência positiva, nos colocamos na briga pela parte de cima da tabela. Estamos trabalhando forte para seguir evoluindo e conquistar vitórias que nos mantenham entre os primeiros — concluiu o jogador.