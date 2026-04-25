Endrick discreto e Alisson no banco; veja como foram os brasileiros na Europa

Neste sábado (25), a rodada do futebol europeu contou com a presença de Endrick e Alisson, figuras que podem aparecer com a camisa da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Na França, o atacante teve participação ativa e carimbou a trave, mas passou em branco na vitória do Lyon por 3 a 2 sobre o Auxerre.

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Simultaneamente, na Inglaterra, o goleiro Alisson, que se encontra em fase final de recuperação de lesão, acompanhou das arquibancadas o triunfo do Liverpool por 3 a 1 diante do Crystal Palace pela Premier League, destacando-se ao aplaudir a atuação decisiva de Freddie Woodman, terceiro goleiro da equipe inglesa.

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Endrick passa em branco em jogo de Lyon

Endrick passou em branco na vitória do Lyon por 3 a 2 sobre o Auxerre, em partida disputada neste sábado (25) pela 31ª rodada da Ligue 1. Posicionado inicialmente aberto na ponta direita, o momento de maior perigo gerado pelo atacante brasileiro com um chute colocado de fora da área, carimbando a trave do goleiro Dominik Greif.

Mesmo sem ter balançado as redes ou registrado assistências nos gols marcados pelos companheiros Yaremchuk e Tolisso, o jovem atleta manteve a intensidade física e a participação no setor criativo do Lyon ao longo de todo o duelo, até ser substituído aos 31 minutos do segundo tempo.

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Alisson aplaude terceiro goleiro

Liverpool superou o Crystal Palace por 3 a 1 neste sábado (25), em partida disputada no estádio de Anfield e válida pela 34ª rodada da Premier League. A partida teve como um dos destaques a presença do terceiro goleiro dos Reds, Freddie Woodman. O atleta inglês de 29 anos foi escalado como titular em decorrência das lesões do titular Alisson e do reserva imediato Mamardashvili.

Woodman registrou defesas decisivas durante o confronto, incluindo uma intervenção à queima-roupa que originou o contra-ataque para o gol marcado por Robertson, lance que rendeu aplausos de Alisson nas tribunas do estádio.

Técnico do Liverpool, Arne Slot atualizou o status da lesão do goleiro Alisson às vésperas da Copa do Mundo. O jogador desfalcou a Seleção Brasileira nos amistosos contra França e Croácia, além de ter perdido os últimos seis jogos do clube inglês.

— Alisson está próximo de voltar a jogar. Veremos se amanhã será muito cedo ou não. Freddie Woodman é uma opção e está definitivamente em forma — declarou Arne Slot na véspera do jogo entre Liverpool e Crystal Palace, pela Premier League.

Alisson em ação pelo Liverpool na Champions League - (Foto: Reprodução/Liverpool)

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