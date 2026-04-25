Arthur reduz tempo de recuperação pela metade e volta a jogar pelo Bayer Leverkusen

O lateral-direito Arthur, do Bayer Leverkusen, protagonizou uma verdadeira corrida contra o tempo, e venceu. Após sofrer uma lesão no tornozelo no final de fevereiro, o brasileiro retornou aos treinos com o grupo em apenas seis semanas, metade do prazo de 12 semanas inicialmente previsto pelo departamento médico do clube alemão. O desfecho dessa recuperação aconteceu neste sábado (25): Arthur foi relacionado e entrou em campo aos 72 minutos da partida contra o Colônia, pela 31ª rodada da Bundesliga, celebrando o fim de um período de ausência que parecia muito mais longo.

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Arthur em ação pelo Bayer Leverkusen na Champions League (Foto: Reprodução/Bayer Leverkusen)

O susto ocorreu no dia 28 de fevereiro, na BayArena, durante o duelo contra o Mainz 05. Ao escorregar no gramado, Arthur prendeu o pé esquerdo, gerando um lance que preocupou torcedores e a comissão técnica. Apesar do temor inicial, os exames descartaram lesões mais graves, como o rompimento do ligamento cruzado anterior (LCA), confirmando apenas uma fissura na sindesmose do tornozelo.

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A recuperação acelerada não foi obra do acaso. Segundo o departamento médico do Bayer Leverkusen, a excelente condição física e o fortalecimento muscular de Arthur foram fundamentais para evitar um dano maior. O atleta, por sua vez, abraçou o processo com dedicação integral.

Durante o período, Arthur mergulhou em uma rotina de 10 a 12 horas diárias de tratamento, abrindo mão, inclusive, dos dias de folga durante a data FIFA. O resultado foi impressionante: ele não apenas retornou com o físico intacto, mantendo 4.5% de percentual de gordura e ganhando 1kg de massa muscular, como superou suas marcas de desempenho. Em seu primeiro sprint após a volta, esperava-se atingir 29 km/h, mas o brasileiro alcançou 32 km/h.

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Além disso, o lateral quebrou o recorde do clube no countermovement squat test (agachamento explosivo de contramovimento), atingindo 1.48 W/kg de potência relativa no aparelho Kineo, validando o trabalho de potência neuromuscular realizado.

Para atingir esses resultados, Arthur não contou apenas com o suporte do clube. O jogador possui um staff pessoal multidisciplinar que atua em conjunto com o Bayer Leverkusen, composto por médico nutrólogo, psicóloga, analista de desempenho, fisioterapeuta esportivo e gestor de performance (Victor Lopes).

— Foram semanas de trabalho intenso. Foquei 100% na minha recuperação, utilizando toda a estrutura que tenho à disposição no clube e também em casa. É triste demais quando isso acontece, pois eu vinha numa sequência positiva e estava na expectativa para a convocação da Seleção Brasileira — relata o jogador.

Com a volta aos gramados, Arthur mira retomar o ritmo da temporada 2026, onde vinha registrando seus melhores números desde que chegou à Europa, com 27 partidas, dois gols e três assistências antes da lesão.

— Apesar do baque, não quis ficar lamentando e escolhi investir toda essa energia no tratamento. Agora, graças a Deus, estou de volta, com muita vontade de ajudar os meus companheiros nesta sequência de grandes jogos que vamos ter pela frente. E sim, o sonho de ir para a Copa do Mundo ainda continua vivo — completa.

O Bayer Leverkusen, agora com o reforço de Arthur novamente à disposição do técnico Kasper Hjulmand, segue firme na reta final da temporada alemã, contando com o fôlego renovado do brasileiro.