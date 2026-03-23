Gabriel Lima estreia com gol na Coreia do Sul e celebra bom início

O atacante brasileiro Gabriel Lima iniciou a sua trajetória no futebol da Coreia do Sul com destaque. Natural de Florianópolis, o jogador de 27 anos marcou o único gol do Ansan Greeners no empate por 1 a 1 contra o Cheongju. A partida, disputada fora de casa, foi válida pela quarta rodada da K-League 2, a segunda divisão do campeonato nacional do país asiático.

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Superação do atraso inicial

A primeira exibição oficial do atleta pela nova equipe precisou ser adiada devido a um pequeno problema ocorrido antes do início da competição. Após o período de recuperação e a estreia com gol, o atacante comemorou o resultado e avaliou a importância de iniciar a sua passagem internacional balançando as redes.

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— Muito feliz por poder iniciar a minha trajetória aqui no Ansan marcando gol. Isso é importante para qualquer jogador, ainda mais para um atacante. Espero que seja o primeiro de muitos aqui no Ansan. Foi o meu primeiro jogo, tive um pequeno problema antes da competição começar e tive que ficar esse período fora. Mas, graças a Deus, pude fazer a minha estreia e ajudar o time com um gol a conquistar um empate fora de casa.

Gabriel Lima em ação pelo Ansan Greeners (Foto: Divulgação)

Trajetória no Brasil e o novo clube

O Ansan Greeners é considerado uma equipe jovem no cenário do futebol sul-coreano, tendo sido fundado recentemente, no ano de 2017. Antes de se transferir para a Ásia, Gabriel Lima construiu uma longa carreira no futebol brasileiro. O jogador passou pelas categorias de base do Bahia e defendeu a equipe sub-23 do Corinthians entre os anos de 2020 e 2021.

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Além desses clubes, o atacante acumulou passagens por equipes como Ponte Preta, Figueirense, Botafogo-PB, Caxias-RS e, mais recentemente, atuou pelo América de Natal.

Adaptação à nova cultura

Em relação ao processo de mudança para a Coreia do Sul, o jogador comentou sobre os desafios naturais da adaptação a uma nação diferente, mas fez questão de elogiar a receptividade que encontrou. O brasileiro destacou o acolhimento por parte dos novos companheiros de equipe e a educação da população local como fatores facilitadores:

— Tem aquele choque cultural normal, mas a gente se adapta rápido. Todos do clube me receberam muito bem, a população aqui do país é muito receptiva, tem uma educação muito grande e fica mais fácil de adaptar. Estou me sentindo muito bem e espero poder, a partir desse primeiro jogo, fazer uma grande temporada, marcar muitos gols e, juntamente com os meus companheiros, buscar os objetivos do clube — finalizou.

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