Emersonn fala sobre mobilização do Toulouse para a Copa da França: 'Nosso objetivo'

Em sua primeira temporada com o Toulouse, Emersonn vive um momento especial na carreira com a camisa do clube francês. No sábado (21), o atacante foi o autor do gol da vitória de sua equipe sobre o Lorient, pela Ligue 1.

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Em sua temporada de estreia no Toulouse, Emersonn acumula cinco gols e classifica o início de sua passagem no clube francês como satisfatório. O brasileiro também vive a expectativa pela Copa da França, uma vez que o clube do sul da França está na semifinal do torneio

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- Estou muito feliz pelo gol marcado. Satisfação enorme em poder ajudar o Toulouse. Foi uma vitória merecida. Criamos bastante. Que bom que fomos recompensados. O time está crescendo na hora certa na temporada. É a terceira vitória em quatro jogos. Fico feliz pelo meu desempenho individual também. A temporada é satisfatória, ainda mais pelo fato de ser meu primeiro ano na França. Quero muito poder ajudar o Toulouse a alcançar seus objetivos.

Campeão da Copa da França em 2023, o Toulouse espera repetir o feito nesta temporada. O time vai enfrentar o Lens na semifinal, em abril. Para Emersonn, trata-se do "jogo mais importante do ano" por conta da proximidade de uma decisão.

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- Não tem como negar que a Copa da França é o nosso objetivo na temporada. Só em chegar na semifinal é um grande feito, mas queremos ir para a final e, se tudo der certo, levantar a taça. Temos um jogo decisivo contra o Lens na semifinal. Estamos muito mobilizado. Sem sombra de duvidas é o jogo mais importante do ano. A expectativa é alta.

Por conta da Data Fifa, o Toulouse tem cerca de 10 dias sem jogo, mas Emersson voltará a campo para enfrentar o PSG, na sexta-feira (3), pela 28ª rodada da Ligue 1. A equipe ocupa a 9ª colocação do Campeonato Francês.

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