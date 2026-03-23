Ex-Vasco, Vinícius Vianna se firma no futebol da Geórgia

Aos 22 anos, o volante Vinícius Vianna vive um momento de afirmação no futebol europeu. Atualmente no Samgurali Tskaltubo, o jogador disputa sua terceira temporada na Geórgia e vem se consolidando como titular da equipe. Formado nas categorias de base do Fortaleza, o carioca também acumulou passagens pelas equipes de formação do Vasco da Gama e América Mineiro. No Cruz-Maltino, o atleta dividiu vestiário com nomes que hoje se destacam no cenário internacional, como Andrey Santos e Gabriel Pec.

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Vinícius Vianna assinando contrato com o Vasco em 2020 (Foto: Reprodução/Vasco)

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Desde que chegou ao futebol georgiano, em 2024, Vinícius tem acumulado experiência dentro e fora de campo. O volante destacou os desafios enfrentados no processo de adaptação, especialmente pela diferença cultural e climática. Ainda assim, ressaltou o orgulho por conseguir se estabelecer rapidamente no novo ambiente e evoluir dentro do esporte.

- Sempre que saímos do nosso país e vamos para um lugar distante com cultura diferente, é uma oportunidade e ao mesmo tempo um grande teste. Tenho bastante orgulho de ter vindo pra cá e me adaptado rapidamente, tanto ao futebol local, como ao clima e à língua - afirmou o jogador.

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Recentemente, Vinícius alcançou a marca de 50 partidas com a camisa do Samgurali, número que simboliza sua consolidação no clube.

- Sou muito feliz aqui e ter chegado a essa marca pelo Samgurali me deixa bastante orgulhoso. A temporada acaba de começar, sou titular do time e tenho muita esperança de realizar um grande ano - concluiu.

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