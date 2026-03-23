Arbeloa fala sobre boa fase do Real Madrid: 'Poder da amizade'

A vitória do Real Madrid sobre o Atlético de Madrid, neste domingo (22), foi mais uma prova do trabalho de Álvaro Arbeloa à frente da equipe. Após o jogo, o treinador expressou sua satisfação com o desempenho do elenco e comentou sobre algo que chamou a atenção: mesmo sendo um técnico em início de carreira, conseguiu derrotar nomes como Mourinho, Guardiola e, agora, Simeone. Questionado sobre a sensação, Arbeloa respondeu com uma frase inusitada: o poder da amizade.

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– Quando você tem os melhores, fica mais fácil. Eles estão sabendo sofrer, ser um grande time. Sempre digo isso aos jogadores. Quando o campo empurra, parece que está inclinado. Agradecido a todos, que estejam o mais unidos possível. Que se demonstre o poder da amizade. E que continuemos vencendo – afirmou o treinador.

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Arbeloa também falou sobre sua evolução como técnico e os próximos desafios no Real Madrid. O espanhol citou a dificuldade de assumir a equipe no meio da temporada, em meio a um momento conturbado, mas destacou que está em processo de aprendizado. Além disso, lembrou que jogadores importantes ainda estão por voltar, como Bellingham e Militão, o que deve abrir espaço para a equipe evoluir ainda mais.

– Estou conhecendo-os cada vez melhor. Cheguei sem tempo para trabalhar, para ver como eles se entrosavam. Não é fácil. Chegar no meio da temporada e ver qual é a melhor forma de a equipe funcionar. Foi isso que mudou. Já conheço meus jogadores, sei onde posso tirar o melhor de cada um. Tenho certeza de que ainda há um longo caminho a percorrer. Ainda há jogadores para desenvolver. Estamos evoluindo – disse Arbeloa.

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Arbeloa no comando do Real Madrid (Foto: Oli Scarff/AFP)

Arbeloa elogia Vini Jr., que marcou dois gols no dérbi

Arbeloa também comentou a grande atuação de Vini Jr. Sob o comando do treinador, o brasileiro vive grande fase em 2026, com 11 gols em 16 partidas desde que Arbeloa assumiu a equipe. No dérbi contra o Atlético, Vini Jr marcou dois gols, e o técnico fez questão de exaltar a importância do camisa 7.

– Mais um grande jogo do Vini, de talento e de não ter medo. De errar e tentar novamente. Como sempre digo, é uma sorte tê-lo conosco pela vontade de puxar a equipe. Não sei se ele está no melhor momento da carreira, mas pouco vai faltar – afirmou o treinador.

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