Futuro de Rashford vira dúvida no Barcelona

O futuro de Marcus Rashford no Barcelona, que parecia encaminhado, agora entra em zona de incerteza. Apesar do bom momento vivido pelo atacante e do interesse em seguir na Espanha, a permanência está longe de ser garantida e depende de fatores que vão além do desempenho dentro de campo.

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Emprestado pelo Manchester United, Rashford recuperou espaço e protagonismo, somando participações importantes em gols e se encaixando no sistema do técnico Hansi Flick. Internamente, o jogador já deixou claro que deseja continuar no clube catalão e não vê com bons olhos um retorno imediato à Inglaterra.

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O problema, porém, está fora das quatro linhas. O Barcelona enfrenta limitações financeiras e ainda avalia se conseguirá arcar com a opção de compra, estipulada em cerca de 30 milhões de euros. A diretoria analisa o custo-benefício da operação em meio a um cenário econômico delicado.

Além disso, o Manchester United não demonstra interesse em um novo empréstimo, priorizando uma venda definitiva. O impasse abre espaço para a entrada de outros clubes europeus, especialmente da Premier League, que monitoram a situação.

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Assim, mesmo com a vontade do jogador em permanecer, o destino de Rashford segue indefinido, e o que parecia certo agora vira dúvida no Barcelona.

Marcus Rashford em campo pelo Barcelona (Foto: Reprodução)

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O que vem por aí no Barcelona?

A equipe de Rashford, entra em campo no próximo sábado, contra o Osasuna, pela 34° rodada da La Liga. Muito perto de conquistar o título nacional, uma vitória nesta partida deixaria o Barcelona a um passo de levantar o trófeu. O time catalão tem 11 pontos de vantagem em relação ao seu rival de Madrid, com somente cinco rodadas sobrando, o Real só poderia somar 15 pontos até o final da competição, o que deixa o Barça em uma situação de muito conforto.

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