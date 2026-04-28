PSG x Bayern quebra a internet: 'Maior jogo da história do futebol'

O Paris Saint Germain recebeu o Bayern de Munique, no Parque dos Príncipes, pela ida das semifinais da Champions League. As expectativas do jogo, que estavam altas, foram completamente superadas por uma partida histórica de nove gols.

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➡️ Histórico! Em jogo de nove gols, PSG vence Bayern na semifinal da Champions

Veja como os internautas reagiram:

Jogadores do PSG comemoram gol marcado por Dembélé contra o Bayern de Munique na semifinal da Champions League (Foto: Alain Jocard/AFP)

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Como foi o jogo?

Em jogo de nove gols e com muita emoção, o PSG venceu o Bayern de Munique por 5 a 4, na ida da semifinal da Champions League, nesta terça-feira (28). Os bávaros largaram na frente com Kane, mas os franceses viraram com Kvaratschelia e João Neves. E ainda no primeiro tempo, Olise deixou tudo igual, mas Dembélé colocou a equipe de Luis Enrique em vantagem antes do intervalo. No segundo tempo, Kvaratschelia e Dembélé ampliaram a vantagem dos mandantes, mas Upamecano e Luís Díaz recolocaram os alemães vivos no confronto para o jogo de volta, na Allianz Arena.

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No primeiro tempo, Bayern de Munique e PSG fizeram um duelo emocionante e com muitas chances de gols. Aos 15 minutos, Luís Díaz sofreu um pênalti cometido por Pacho, e Kane converteu a cobrança para abrir o placar. Na sequência, os bávaros quase ampliaram com o autor do gol encontrando Olise livre pelo lado direito, mas o francês finalizou para grande defesa de Safonov. Aos 22 minutos, os mandantes tiveram grande chance com Dembélé sendo servido livre de marcação no campo de ataque, entrando na área, mas desperdiçando uma chance inacreditável ao chutar para fora. E no minuto seguinte, Kvaratschelia foi servido pelo lado esquerdo, cortou a marcação de Stanisic para o meio e bateu no cantinho para estufar as redes e deixar tudo igual no placar.

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Após o susto, o Bayern de Munique quase voltou à frente do marcador com Olise fazendo grande jogada pelo lado direito, entrando na área e tocando para o meio da área, mas João Neves desviou contra a própria trave antes da defesa afastar o perigo. E aos 33 minutos, o meia português saiu de quase vilão para herói ao aproveitar uma cobrança de escanteio e cabecear para o fundo das redes e virar a partida em favor do PSG. Mas aos 40 minutos, Olise recebeu um passe da entrada da área, avançou até a área e finalizou com força sem chances para Safonov para voltar a deixar tudo igual no marcador. E nos acréscimos, Alphonso Davies cometeu um pênalti por um toque no braço dentro da área, e Dembélé converteu a cobrança com perfeição para deixar a equipe francesa na frente do marcador antes do intervalo.

No segundo tempo, o PSG aumentou a diferença para o Bayern de Munique aos 10 minutos após um cruzamento rasteiro de Hakimi para Kvaratschelia, que chegou finalizando de primeira para marcar seu segundo gol na partida. E em uma aula de contra-ataque, Doué arrancou do campo de defesa para o ataque, acionou Dembélé pela esquerda, que cortou Upamecano e bateu no cantinho para dar uma grande vantagem aos franceses no confronto. Mas aos 19 minutos, os bávaros descontaram com Upamecano aproveitando um cruzamento proveniente de uma cobrança de falta e desviando para o fundo das redes. E aos 23 minutos, Luís Díaz recebeu um lançamento de Kane, limpou a marcação de Marquinhos e finalizou para marcar um golaço e diminuir a desvantagem. E na reta final do jogo, Vitinha avançou pelo lado esquerdo, tocou para Mayulu e o jovem soltou uma bomba no travessão de Neuer.