Manchester United prepara investida por Tchouaméni, segundo jornal
Jogador viria para encorpar o meio-campo após saída de Casemiro
O Manchester United definiu Tchouaméni como principal alvo para reforçar o meio-campo nesta janela de transferências. De acordo com o jornal espanhol "Diario AS", o clube inglês prepara uma investida pelo volante francês, mas sabe que terá pela frente a resistência do Real Madrid, que não pretende negociar um de seus titulares por menos de 100 milhões de euros (cerca de R$ 690 milhões).
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A busca por um novo meio-campista ganhou força após a saída de Casemiro para o Inter Miami. Antes de voltar as atenções para Tchouaméni, a diretoria de Old Trafford monitorou outros nomes no mercado. Mateus Fernandes, porém, acertou com o Tottenham, enquanto Elliot Anderson acabou contratado pelo Manchester City.
Segundo a publicação espanhola, o United considera o francês uma peça ideal para liderar a reformulação do setor e deve iniciar os primeiros contatos nos próximos dias.
Apesar do interesse inglês, a negociação é vista como complicada. O Diario AS afirma que Tchouaméni deseja permanecer no Santiago Bernabéu e que o Real Madrid não trabalha com a possibilidade de negociar o volante, a menos que receba uma proposta considerada irrecusável.
Internamente, o clube espanhol adotou uma política mais rígida para eventuais saídas de jogadores importantes. A estratégia ganhou força após a valorização de Nico Paz, estimado em cerca de 120 milhões de euros, e estabelece que negociações envolvendo titulares só serão discutidas a partir da marca de 100 milhões de euros.
A diretoria merengue entende que o atual elenco é um dos mais fortes da Europa e pretende preservar sua base, sobretudo após os investimentos realizados nas últimas temporadas.
Tchouaméni é prioridade do Manchester United
O interesse do Manchester United também passa pelo desempenho recente do volante francês. Aos 25 anos, Tchouaméni foi um dos jogadores mais regulares do Real Madrid na última temporada e se consolidou como peça importante no esquema de Xabi Alonso.
Ainda segundo o Diario AS, dirigentes do United enxergam o meio-campista como uma contratação estratégica para recolocar o clube entre os protagonistas do futebol inglês. O periódico destaca que existe boa relação institucional entre Manchester United e Real Madrid, lembrando negociações recentes envolvendo jogadores como Varane, Casemiro e Álvaro Carreras.
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