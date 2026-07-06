logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Manchester United prepara investida por Tchouaméni, segundo jornal

Jogador viria para encorpar o meio-campo após saída de Casemiro

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/07/2026 11:05
Favorite o Lance! no Google
Vini Jr comemora gol pelo Real Madrid contra o Alavés (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)
Vini Jr comemora gol pelo Real Madrid contra o Alavés (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

O Manchester United definiu Tchouaméni como principal alvo para reforçar o meio-campo nesta janela de transferências. De acordo com o jornal espanhol "Diario AS", o clube inglês prepara uma investida pelo volante francês, mas sabe que terá pela frente a resistência do Real Madrid, que não pretende negociar um de seus titulares por menos de 100 milhões de euros (cerca de R$ 690 milhões).

  • Tonali apresentado pelo Tottenham

    Tottenham anuncia contratação recorde de astro de equipe rival na Premier League

    Futebol Internacional
    Há 49 minutos
  • Thomas Tuchel em México 2x3 Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026

    Técnico da Inglaterra detona arbitragem sul-americana na Copa: ‘Não dá’

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Ex-Flamengo, Filipe Luís, é tratado como prioridade no Leverkusen (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

    Monaco anuncia a contratação do técnico Filipe Luís, ex-Flamengo

    Futebol Internacional
    Há 1 hora

    • ➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    continua após a publicidade

    A busca por um novo meio-campista ganhou força após a saída de Casemiro para o Inter Miami. Antes de voltar as atenções para Tchouaméni, a diretoria de Old Trafford monitorou outros nomes no mercado. Mateus Fernandes, porém, acertou com o Tottenham, enquanto Elliot Anderson acabou contratado pelo Manchester City.

    Segundo a publicação espanhola, o United considera o francês uma peça ideal para liderar a reformulação do setor e deve iniciar os primeiros contatos nos próximos dias.

    continua após a publicidade

    Apesar do interesse inglês, a negociação é vista como complicada. O Diario AS afirma que Tchouaméni deseja permanecer no Santiago Bernabéu e que o Real Madrid não trabalha com a possibilidade de negociar o volante, a menos que receba uma proposta considerada irrecusável.

  • Blatter participa de coletiva de imprensa em Zurique após sua reeleição (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)

    Blatter critica decisão da Fifa sobre Balogun

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 minuto
  • Jogadores do Brasil lamentam eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo

    Colunistas do Lance! analisam a eliminação do Brasil na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 30 minutos
  • Narrador anunciou que dificilmente estará presente em 2030

    Galvão Bueno abre o jogo e revela se irá narrar próxima Copa do Mundo

    Fora de Campo
    Há 1 hora
    • Tchouaméni em ação pela França na Copa do Mundo
    Tchouaméni em ação pela França na Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield/AFP)

    Internamente, o clube espanhol adotou uma política mais rígida para eventuais saídas de jogadores importantes. A estratégia ganhou força após a valorização de Nico Paz, estimado em cerca de 120 milhões de euros, e estabelece que negociações envolvendo titulares só serão discutidas a partir da marca de 100 milhões de euros.

    continua após a publicidade

    A diretoria merengue entende que o atual elenco é um dos mais fortes da Europa e pretende preservar sua base, sobretudo após os investimentos realizados nas últimas temporadas.

    Tchouaméni é prioridade do Manchester United

    O interesse do Manchester United também passa pelo desempenho recente do volante francês. Aos 25 anos, Tchouaméni foi um dos jogadores mais regulares do Real Madrid na última temporada e se consolidou como peça importante no esquema de Xabi Alonso.

    continua após a publicidade

    Ainda segundo o Diario AS, dirigentes do United enxergam o meio-campista como uma contratação estratégica para recolocar o clube entre os protagonistas do futebol inglês. O periódico destaca que existe boa relação institucional entre Manchester United e Real Madrid, lembrando negociações recentes envolvendo jogadores como Varane, Casemiro e Álvaro Carreras.

    ➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

    📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    + Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Tonali apresentado pelo Tottenham

    Futebol Internacional

    Tottenham anuncia contratação recorde de astro de equipe rival na Premier League

    Há 1 hora
    Ex-Flamengo, Filipe Luís, é tratado como prioridade no Leverkusen (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

    Futebol Internacional

    Monaco anuncia a contratação do técnico Filipe Luís, ex-Flamengo

    Há 1 hora
    Espanha x Portugal na decisão da Nations League

    Copa do Mundo 2026

    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta segunda-feira (06/07)

    Há 2 horas
    andrey santos e estevao

    Futebol Internacional

    Meia 'esquecido' por Ancelotti na Copa é alvo de gigante inglês

    Há 2 horas
    Haaland comemora o gol marcado na vitória da Noruega sobre o Brasil

    Copa do Mundo 2026

    Noruega x Inglaterra: data, horário e local do duelo decisivo na Copa do Mundo

    Há 3 horas
    Jogadores da Seleção Brasileira perfilados antes de Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026

    Seleção Brasileira

    Última Copa? Veja jogadores que podem ter encerrado ciclo na Seleção

    Há 4 horas
    Mais LANCE!
    Didier Deschamps com a mão na boca

    França mantém esperança por retorno de peça-chave contra o Marrocos

    Cristiano Ronaldo durante empate do Portugal diante da Colômbia. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

    Hat-trick, título e tabu: o retrospecto de Cristiano Ronaldo diante da Espanha

    Cristiano Ronaldo cobrando pênalti

    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (06/07/2026)

    Jude Bellingham comemora gol da Inglaterra sobre o México na Copa do Mundo de 2026

    Com dois de Bellingham, Inglaterra vence México pela Copa do Mundo

    Rodrigo Caetano ao lado de Carlo Ancelotti (Foto: IMAGN IMAGES via Reuters/Troy Taormina)

    Rodrigo Caetano lamenta eliminação da Seleção e pede ciclo completo até 2030

    Neymar recebeu amarelo contra a Noruega e gerou multa à CBF

    Neymar gera multa à CBF em possível último jogo pela Seleção; entenda

    O atacante norueguês #09 Erling Braut Haaland (C) comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Brasil e Noruega

    Haaland comemora após eliminar o Brasil: 'Inacreditável'

    Haaland deixa Gabriel Magalhães no chão durante Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026

    Da Alemanha à Noruega: ranking da Fifa mostra queda livre do Brasil em Copas

    Stale Solbakken comemora vitória da Noruega

    Solbakken diz que vitória sobre o Brasil foi o ápice da Noruega: 'Maravilhoso'

    Seleção Brasileira após a derrota para a Noruega

    'Haaland é maior que o Brasil': jornais europeus repercutem derrota da Seleção na Copa

    Endrick cabisbaixo contra a Noruega na Copa do Mundo

    Seleção Brasileira: quem se destacou e quem decepcionou na Copa do Mundo?

    Oscar Bobb divide bola com Casemiro

    Jogador da Noruega avalia classificação: "Brasil teve azar"