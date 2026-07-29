Ex-time de Baggio, Pirlo e Guardiola pode desaparecer após 114 anos; entenda
Clube vive crise financeira que deixou com cerca de 20 milhões de euros em dívidas
Um dos clubes mais tradicionais do futebol italiano está perto de desaparecer. O Tribunal de Brescia determinou a abertura do processo de liquidação judicial do Brescia Calcio, equipe fundada há 114 anos e marcada por revelar Pirlo, além de contar, em diferentes momentos da história, com nomes como Baggio, Pep Guardiola, Branco e, mais recentemente, Sandro Tonali. A decisão ocorre após uma grave crise financeira que deixou o clube com cerca de 20 milhões de euros em dívidas e praticamente encerra sua trajetória no futebol profissional italiano.
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Na prática, a medida significa que a Justiça concluiu que o Brescia não tem condições financeiras de continuar funcionando da forma como está. A partir de agora, um administrador judicial ficará responsável por reunir e vender os bens do clube para tentar quitar parte das dívidas com credores, em um processo semelhante ao encerramento das atividades de uma empresa que não consegue mais se manter.
O que levou o Brescia a essa situação?
A crise do Brescia, segundo informações da imprensa italiana, começou há tempos, e os problemas se agravaram ao longo do último ano e meio, quando vieram à tona irregularidades no pagamento de salários e encargos trabalhistas.
As infrações provocaram punições esportivas, entre elas a perda de oito pontos na tabela, o que agravou a situação do clube dentro e fora de campo. Com dificuldades financeiras cada vez maiores, o Brescia também deixou de cumprir exigências para disputar a Serie C e acabou perdendo sua licença para atuar nas competições profissionais organizadas pela federação italiana.
Durante o processo, o proprietário Massimo Cellino apresentou propostas para reestruturar as finanças e também tentou chegar a acordos com os credores. As alternativas, porém, não convenceram a Justiça.
Os magistrados entenderam que o clube estava em um quadro de insolvência – expressão usada quando uma instituição não consegue pagar suas dívidas e não apresenta condições reais de recuperar sua saúde financeira. Diante desse cenário, foi autorizada a liquidação judicial.
Apesar do nome técnico, a medida não significa apenas uma reorganização financeira. Na prática, representa o encerramento das atividades da instituição como ela existe hoje, com a venda do patrimônio para pagamento dos débitos.
Após a decisão, Massimo Cellino criticou o entendimento do Tribunal de Brescia. O dirigente classificou a medida como uma punição e afirmou que não imaginava que "a amargura pudesse prevalecer sobre a razão". Segundo ele, a liquidação também trará prejuízo aos credores, que deverão deixar de recuperar mais de cinco milhões de euros.
Clube revelou Pirlo e marcou gerações do futebol italiano
Mesmo sem fazer parte do grupo dos gigantes da Itália, o Brescia construiu uma história respeitada no futebol europeu.
Foi no clube que Pirlo iniciou a carreira profissional antes de se tornar um dos maiores meio-campistas de sua geração. Anos depois, Roberto Baggio escolheu o Brescia para viver os últimos capítulos de sua trajetória como jogador e se transformou no maior artilheiro da equipe na Serie A.
Pep Guardiola também vestiu a camisa do clube após deixar o Barcelona, muito antes de iniciar a carreira que o transformaria em um dos treinadores mais vencedores do futebol mundial.
A lista de nomes importantes ainda inclui o brasileiro Branco, campeão mundial com a Seleção Brasileira em 1994, além de Gheorghe Hagi, Luca Toni, Luigi Di Biagio, Balotelli, Hamsík e Tonali, revelado nas categorias de base antes de seguir para Milan, Newcastle e Tottenham.
O Brescia ainda ficou conhecido por servir como ponto de reconstrução para atletas experientes e como porta de entrada para jovens talentos que posteriormente ganharam destaque no futebol europeu.
Nos últimos anos, porém, a tradição deixou de ser suficiente para equilibrar as contas. A sucessão de problemas administrativos e financeiros levou o clube a perder espaço dentro das quatro linhas e, posteriormente, sua vaga no futebol profissional.
Com a liquidação judicial em andamento, a cidade de Brescia deve continuar representada nas competições italianas pelo Union Brescia, clube criado recentemente e que disputará a Serie C. A equipe, porém, não substitui juridicamente o Brescia Calcio nem herda sua história de 114 anos.
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