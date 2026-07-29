Bastidores revelam cenário sobre futuro de Endrick no Real Madrid Atacante voltou aos treinos no clube merengue nesta quarta-feira (29)

Os rumores sobre uma possível saída de Endrick do Real Madrid ganharam força nos últimos dias após publicações da imprensa espanhola apontarem que o atacante brasileiro pode ser novamente emprestado para ganhar mais minutos na temporada 2026/27. Apesar das especulações, o cenário, neste momento, é bem diferente do que tem sido ventilado na Europa.

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A reportagem do Lance! apurou que, até o momento, não há negociações em andamento nem contatos concretos para uma eventual saída do atacante nesta janela de transferências. Pessoas próximas ao jogador indicam que o momento é de tranquilidade, enquanto Endrick retorna das férias nesta quarta-feira (29) após a disputa da Copa do Mundo. Ao mesmo tempo, admitem que o mercado segue aberto e que mudanças de cenário podem ocorrer nas próximas semanas, caso o Real Madrid manifeste a intenção de emprestar o atleta ou outro clube manifeste interesse na contratação.

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As notícias sobre uma possível transferência surgiram após o jornal espanhol "Marca" informar que o Real Madrid estuda novos empréstimos para alguns jovens do elenco. Segundo a publicação, a chegada de José Mourinho e a necessidade de enxugar o grupo fizeram o clube avaliar diferentes possibilidades para abrir espaço no plantel. Entre elas, estaria um novo empréstimo de Endrick, principalmente depois de Gonzalo García, que não disputou a Copa do Mundo, ganhar prestígio junto à comissão técnica durante a pré-temporada.

Nos bastidores, porém, não há qualquer definição sobre o futuro do jogador. A tendência é que qualquer discussão mais concreta aconteça somente após o retorno de Endrick, que iniciou nesta quarta-feira (29) os trabalhos da pré-temporada junto com o elenco, agora comandado pelo português José Mourinho.

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Endrick já passou por momento parecido no Real Madrid

A situação contrasta com o que aconteceu no início deste ano. Depois de perder espaço no elenco merengue, Endrick foi emprestado ao Lyon, onde conseguiu sequência de jogos, marcou gols, distribuiu assistências e recuperou confiança. O desempenho na França fez com que retornasse valorizado ao Real Madrid para a temporada 2026/27, sendo considerado uma das opções para o setor ofensivo.

Na Copa do Mundo, Endrick integrou o elenco da Seleção Brasileira e voltou a despertar atenção do mercado internacional. Ainda assim, pessoas próximas ao atacante garantem que, neste momento, não existe qualquer proposta oficial ou negociação em andamento envolvendo sua saída do Real Madrid.

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Com pouco mais de um mês até o fechamento da janela europeia, o cenário permanece aberto. Embora hoje não haja movimentações concretas, o entendimento é de que o mercado pode apresentar oportunidades capazes de alterar os planos do clube espanhol ou do próprio jogador. Até que isso aconteça, Endrick segue com futuro vinculado ao Real Madrid e terá uma conversa com a comissão técnica do clube sobre o planejamento da próxima temporada.

Endrick no exame médico na volta ao Real Madrid (Foto: Reprodução/Real Madrid)

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