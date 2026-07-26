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Bap confirma negociação do Flamengo por Almada: 'A contratação vem acontecendo'

Presidente do Flamengo evita comentar as negociações, mas admite tratativas

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
26/07/2026 17:58
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Almada comemora gol pela seleção argentina
Almada comemora gol pela seleção argentina (Foto: Divulgação/Argentina)

Antes da partida entre Flamengo e São Paulo, neste domingo (26), no Maracanã, o presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, confirmou que o Rubro-Negro negocia a contratação do meia Thiago Almada. O dirigente fez a declaração antes de anunciar uma homenagem ao camisa 10 Giorgian de Arrascaeta.

Questionado sobre a possível chegada do argentino, Bap evitou antecipar o desfecho da negociação, mas admitiu que o processo está em andamento.

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- Não vou anunciar contratação de jogador, nunca anunciei. A contratação vem acontecendo, vai ser anunciada pelo departamento de futebol - afirmou o presidente.

Lionel Messi abraça Thiago Almada em jogo da Argentina (Foto: Luis Robayo / AFP)
Lionel Messi abraça Thiago Almada em jogo da Argentina (Foto: Luis Robayo / AFP)

Conforme apuração do Lance!, o Flamengo já possui um acordo com Thiago Almada e com o estafe do jogador. Neste momento, as conversas se concentram com o Atlético de Madrid, clube que detém os direitos do meia.

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A expectativa era de que o empresário do atleta chegasse ao Rio de Janeiro neste fim de semana para avançar nas tratativas. Embora a viagem ainda não tenha acontecido, o representante mantém contato frequente com a diretoria rubro-negra.

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A tendência é que o Flamengo conclua a negociação por um valor inferior a R$ 160 milhões, quantia inicialmente especulada nas conversas. Caso o acordo seja fechado, Thiago Almada será uma das maiores contratações da história do clube e reforçará o elenco para a sequência da temporada.

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