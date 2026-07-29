logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Celta de Vigo lança novas camisas para a temporada 2026/27

Equipe espanhola apresentou os uniformes titular e reserva para a temporada em que disputará a LaLiga e a UEFA Europa League

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
29/07/2026 10:18
Favorite o Lance! no Google
Camisas do Celta para a temporada 2026/20227
Camisas do Celta de Vigo para a temporada 2026/2027 (Foto: Divulgação/RC Celta)
Ver Resumo da matéria por IA
Celta de Vigo apresentou novas camisas para a temporada 2026/27, produzidas pela Hummel.
Uniformes serão utilizados na UEFA Europa League após terminar o Campeonato Espanhol em sexto lugar.
A camisa principal mantém o azul celeste e traz detalhes em off-white e vermelho.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Celta de Vigo apresentou oficialmente suas novas camisas para a temporada 2026/27. Produzidos pela Hummel, os uniformes serão utilizados na campanha da equipe na Uefa Europa League, competição para a qual o clube se classificou após terminar o Campeonato Espanhol na sexta colocação.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

A nova coleção mantém a tradição do Celta de Vigo e aposta em elementos que remetem à identidade do clube e da região da Galícia. Além dos novos mantos, a equipe também lançou uma loja virtual reformulada para acompanhar a apresentação dos uniformes.

continua após a publicidade

Nova camisa titular do Celta de Vigo

A camisa principal do Celta de Vigo mantém o tradicional azul celeste como cor predominante. O modelo traz um tecido com textura em relevo, formando discretas listras, enquanto a gola redonda aparece em tom off-white com detalhes em vermelho. Os punhos seguem o mesmo padrão.

Os tradicionais chevrons da Hummel aparecem nos ombros em off-white, enquanto o triskelion, símbolo das raízes do clube, foi aplicado na parte traseira da gola.

continua após a publicidade

No peito, o escudo do Celta de Vigo permanece no lado esquerdo com contorno em off-white. O logo da Hummel aparece no lado direito, também na mesma tonalidade. Já o patrocínio máster da Estrella Galicia é exibido em sua versão colorida.

O uniforme de mandante é completado por calção branco e meiões em azul celeste.

Uniforme reserva do Celta de Vigo aposta no azul-marinho

A camisa reserva do Celta de Vigo tem o azul-marinho como cor predominante e se destaca pelos arcos brancos com contorno vermelho na ligação entre as mangas e o corpo da peça.

continua após a publicidade

A gola em formato "V" recebe um fino detalhe em azul celeste, enquanto os chevrons da Hummel aparecem em branco nos ombros. Na parte de trás da camisa, a bandeira da Galícia reforça a ligação do clube com a região.

Assim como no uniforme titular, o escudo do Celta de Vigo aparece no lado esquerdo do peito, acompanhado pelo logo da fornecedora e pelo patrocínio da Estrella Galicia. O conjunto para jogos como visitante é finalizado com calção e meiões em azul-marinho.

continua após a publicidade

Terceira camisa completa coleção do Celta de Vigo

A terceira camisa do Celta de Vigo para a temporada 2026/27 completa a coleção desenvolvida pela Hummel, concebida como um projeto único de identidade visual para os uniformes de jogo, treino e viagem. O modelo aposta no vermelho como cor predominante e tem como principal destaque um padrão geométrico de losangos em azul celeste e azul-marinho na parte frontal, unindo inspiração retrô a uma estética contemporânea.

Borja Iglesias com a terceira camisa do Celta de Vigo para a temporada 2026/2027
Borja Iglesias com a terceira camisa do Celta de Vigo (Foto: Divulgação/RC Celta)

O uniforme também apresenta um tecido com acabamento brilhante e superfície texturizada, reforçando o estilo vintage da peça. Outro detalhe exclusivo é o escudo bordado no peito, enquanto o ano de fundação do clube aparece discretamente incorporado ao desenho de losangos na parte de trás da gola, em referência à história do Celta de Vigo. Segundo o clube, a coleção foi criada para acompanhar as tendências atuais de design e moda sem abrir mão da identidade celeste, utilizando uma paleta formada por azul celeste, azul-marinho, vermelho e creme para dar unidade a todos os produtos da temporada.

continua após a publicidade

Camisas já estão à venda

As novas camisas do Celta de Vigo já podem ser adquiridas na loja online oficial do clube e também nas lojas físicas localizadas na sede do clube e no estádio Abanca Balaídos.

Como ação de lançamento, o Celta de Vigo anunciou uma campanha de personalização gratuita com o nome de Borja Iglesias em todas as camisas oficiais da temporada 2026/27 até 2 de agosto, em homenagem ao título mundial conquistado pelo atacante. A promoção também contempla a nova terceira camisa.

continua após a publicidade

Até o momento, não há previsão para a comercialização oficial dos uniformes no Brasil.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Richarlison em ação pelo Tottenham em amistoso pré-temporada

Futebol Internacional

Richarlison passa em branco em amistoso do Tottenham e é criticado por ingleses: 'Apagado'

Há 1 minuto
Gonzalo García e Mastantuono em ação em amistoso pelo Real Madrid

Futebol Internacional

'Rival' de Endrick chama a atenção em primeiro teste do Real Madrid

Há 19 minutos
Roberto Baggio, Stephen Appiah e Pep Guardiola em ação pelo Brescia

Futebol Internacional

Ex-time de Baggio, Pirlo e Guardiola pode desaparecer após 114 anos; entenda

Há 40 minutos
Endrick e Rüdiger em treinamento na volta ao Real Madrid

Futebol Internacional

Bastidores revelam cenário sobre futuro de Endrick no Real Madrid

Há 2 horas
Neymar com a camisa da Seleção Brasileira no jogo entre Brasil e Escócia na Copa do Mundo 2026

Fora de Campo

Neymar indica fim de carreira na Seleção e vira assunto: 'Isso aí'

Há 2 horas
Troféu da Copa do Mundo exibido antes da final entre Espanha e Argentina

Futebol Internacional

Plano da Fifa abre guerra com a Uefa e expõe disputa pelo futuro da Copa

Há 3 horas
Mais LANCE!
Summerville com o uniforme do Al-Hilal após treino do clube da Arábia Saudita

Arábia Saudita tem mercado menos robusto durante a Copa; veja balanço

Jogadores do Flamengo se abraçam em comemoração de gol contra a Chapecoense

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (29/07/2026)

John Stones em ação pela Seleção da Inglaterra em amistoso preparatório para a Copa do Mundo (Foto: Alex Menendez/Getty Images/AFP)

Quando fecha o mercado da Série A 2026/2027? Veja a data da janela de transferências

Jogadores do Santos comemorando

Dê suas notas: Santos sofre susto no início, mas vira e avança na Sul-Americana

James rodríguez em campo

Avião com James Rodríguez sofre pane no motor antes de decolar e provoca susto

Donald Trump e Gianni Infantino apertam as mãos

Fifa quer criar empresa para vender direitos da Copa do Mundo e europeus ameaçam boicote

Estádio do Real Madrid por dentro.

Real Madrid alcança faturamento inédito e encerra temporada em alta financeira

Casamento entre Gabriel Martinelli e Isabella Rousso

Gabriel Martinelli e Isabella Rousso se casam em cerimônia intimista

Paulo Henrique em ação pelo Vasco

Vasco recusa proposta da Europa por Paulo Henrique

Breel Embolo é expulso por simulação em Suiça x Argentina

VAR errou e favoreceu Argentina na Copa com expulsão incorreta, aponta IFAB

Endrick com a camisa do Real Madrid

Endrick se reapresenta no Real Madrid e foca nos amistosos de pré-temporada; entenda

Rafael Leão - Milan 3x0 Rennes

Rafael Leão vira alvo de clube da Turquia, e Milan negocia

Gonzalo García comemora com Mastantuono gol marcado pelo Real Madrid em amistoso contra o Leganés

Concorrentes de Endrick vão bem em vitória do Real Madrid em amistoso