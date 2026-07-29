Celta de Vigo lança novas camisas para a temporada 2026/27 Equipe espanhola apresentou os uniformes titular e reserva para a temporada em que disputará a LaLiga e a UEFA Europa League

A camisa principal mantém o azul celeste e traz detalhes em off-white e vermelho.

Uniformes serão utilizados na UEFA Europa League após terminar o Campeonato Espanhol em sexto lugar.

Celta de Vigo apresentou novas camisas para a temporada 2026/27, produzidas pela Hummel.

O Celta de Vigo apresentou oficialmente suas novas camisas para a temporada 2026/27. Produzidos pela Hummel, os uniformes serão utilizados na campanha da equipe na Uefa Europa League, competição para a qual o clube se classificou após terminar o Campeonato Espanhol na sexta colocação.

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A nova coleção mantém a tradição do Celta de Vigo e aposta em elementos que remetem à identidade do clube e da região da Galícia. Além dos novos mantos, a equipe também lançou uma loja virtual reformulada para acompanhar a apresentação dos uniformes.

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Nova camisa titular do Celta de Vigo

A camisa principal do Celta de Vigo mantém o tradicional azul celeste como cor predominante. O modelo traz um tecido com textura em relevo, formando discretas listras, enquanto a gola redonda aparece em tom off-white com detalhes em vermelho. Os punhos seguem o mesmo padrão.

Os tradicionais chevrons da Hummel aparecem nos ombros em off-white, enquanto o triskelion, símbolo das raízes do clube, foi aplicado na parte traseira da gola.

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No peito, o escudo do Celta de Vigo permanece no lado esquerdo com contorno em off-white. O logo da Hummel aparece no lado direito, também na mesma tonalidade. Já o patrocínio máster da Estrella Galicia é exibido em sua versão colorida.

O uniforme de mandante é completado por calção branco e meiões em azul celeste.

Uniforme reserva do Celta de Vigo aposta no azul-marinho

A camisa reserva do Celta de Vigo tem o azul-marinho como cor predominante e se destaca pelos arcos brancos com contorno vermelho na ligação entre as mangas e o corpo da peça.

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A gola em formato "V" recebe um fino detalhe em azul celeste, enquanto os chevrons da Hummel aparecem em branco nos ombros. Na parte de trás da camisa, a bandeira da Galícia reforça a ligação do clube com a região.

Assim como no uniforme titular, o escudo do Celta de Vigo aparece no lado esquerdo do peito, acompanhado pelo logo da fornecedora e pelo patrocínio da Estrella Galicia. O conjunto para jogos como visitante é finalizado com calção e meiões em azul-marinho.

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Terceira camisa completa coleção do Celta de Vigo

A terceira camisa do Celta de Vigo para a temporada 2026/27 completa a coleção desenvolvida pela Hummel, concebida como um projeto único de identidade visual para os uniformes de jogo, treino e viagem. O modelo aposta no vermelho como cor predominante e tem como principal destaque um padrão geométrico de losangos em azul celeste e azul-marinho na parte frontal, unindo inspiração retrô a uma estética contemporânea.

Borja Iglesias com a terceira camisa do Celta de Vigo (Foto: Divulgação/RC Celta)

O uniforme também apresenta um tecido com acabamento brilhante e superfície texturizada, reforçando o estilo vintage da peça. Outro detalhe exclusivo é o escudo bordado no peito, enquanto o ano de fundação do clube aparece discretamente incorporado ao desenho de losangos na parte de trás da gola, em referência à história do Celta de Vigo. Segundo o clube, a coleção foi criada para acompanhar as tendências atuais de design e moda sem abrir mão da identidade celeste, utilizando uma paleta formada por azul celeste, azul-marinho, vermelho e creme para dar unidade a todos os produtos da temporada.

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Camisas já estão à venda

As novas camisas do Celta de Vigo já podem ser adquiridas na loja online oficial do clube e também nas lojas físicas localizadas na sede do clube e no estádio Abanca Balaídos.

Como ação de lançamento, o Celta de Vigo anunciou uma campanha de personalização gratuita com o nome de Borja Iglesias em todas as camisas oficiais da temporada 2026/27 até 2 de agosto, em homenagem ao título mundial conquistado pelo atacante. A promoção também contempla a nova terceira camisa.

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Até o momento, não há previsão para a comercialização oficial dos uniformes no Brasil.

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