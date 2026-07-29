Arábia Saudita tem mercado menos robusto durante a Copa; veja balanço Mercado da Saudi Pro League se encerra no dia 12 de outubro

Nos últimos anos, a Arábia Saudita se mostrou uma das principais potências econômicas no meio do futebol além da Europa. No entanto, os clubes da Saudi Pro League se movimentaram de forma modesta nas últimas semanas e no período da Copa do Mundo.

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Nas últimas semanas, apenas Al-Hilal e Al-Ahli fizeram contratações robustas nas figuras de Summerville e Francisco Trincão. O Lance! apresenta um balanço das principais chegadas e saídas dos clubes da Arábia Saudita nesse período.

Veja as principais movimentações do mercado da Arábia Saudita

Al-Hilal

O Al-Hilal fez a contratação mais cara até o momento do futebol da Arábia Saudita para a próxima temporada. A equipe de Simone Inzaghi pagou 64 milhões de euros (R$ 464 milhões) na contratação de Summerville, que pertencia ao West Ham, da Premier League.

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Por outro lado, o clube se desfez de Marcos Leonardo, que foi contratado pelo Ajax e volta ao cenário europeu após uma passagem tímida pelo Benfica. O Al-Hilal recebeu cerca de 20 milhões de euros (R$ 116 milhões) da equipe holandesa.

Al-Ahli

O Al-Ahli anunciou nos últimos dias a contratação do meia-atacante Francisco Trincão, que pertencia ao Sporting, mas que tem passagem pelo Barcelona. O clube gastou 40 milhões de euros (R$ 233 milhões) no jogador português, além de 22 milhões de euros (R$ 128 milhões) no zagueiro russo Eduard Spertsyan, que pertencia ao Krasnodar.

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No entanto, o Al-Ahli perdeu dois jogadores chaves da equipe nos últimos anos: Franck Kessié e Riyad Mahrez. Ambos os jogadores deixaram o clube saudita por conta do fim de seus contratos e ainda não assinaram por outra equipe.

Francisco Trincão com o uniforme do Al-Ahli, da Arábia Saudita (Foto: Divulgação)

Al-Ittihad

Com uma atuação modesta no mercado, o Al-Ittihad efetivou a compra do zagueiro Jan-Carlo Simic por 15 milhões de euros (R$ 87,5 milhões). O defensor já estava no clube na temporada passada, mas emprestado pelo Anderlecht.

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Quem saiu da Arábia Saudita foi o brasileiro Fabinho, que deixa o Al-Ittihad após o fim de seu contrato. O volante ainda não definiu seu futuro após ter disputado a Copa do Mundo com a Seleção.

Al-Nassr

Afundado em uma crise financeira, o Al-Nassr não contratou nenhum jogador e conta apenas com os retornos de empréstimos de alguns nomes, como Wesley, formado no Corinthians.

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Por outro lado, o Al-Nassr perdeu o meia Brozovic após o fim do contrato do jogador croata, que foi um dos pilares na conquista da Saudi Pro League na última temporada. Além do atleta, Jhon Durán foi emprestado para o Benfica.

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