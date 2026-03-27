Faltam 76 dias para a Copa do Mundo: confira os confrontos que definirão as últimas vagas
Oito europeus disputam quatro vagas; duas serão definidas pela via intercontinental
- Matéria
- Mais Notícias
A 76 dias da Copa do Mundo, a definição das 48 seleções participantes entra em sua fase decisiva. Os últimos seis classificados serão conhecidos na próxima terça-feira (31), quando confrontos decisivos determinarão os classificados via repescagem. Quatro vagas caberão à Europa, que ainda conta com oito seleções na disputa, enquanto as duas restantes sairão dos duelos da repescagem intercontinental. A seguir, o Lance! detalha o cenário completo.
Relacionadas
- Copa do Mundo
‘Filhos adotivos’: as histórias dos brasileiros que realizaram o sonho da Copa do Mundo por outras nações
Copa do Mundo27/03/2026
- Seleção Brasileira
Tironi no Lance!: o que a derrota da Seleção para a França indica?
Seleção Brasileira27/03/2026
- Copa do Mundo
Nova Copa do Mundo impacta perseguição de Messi e Mbappé por recordes
Copa do Mundo26/03/2026
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Reespecagem europeia da Copa do Mundo🌍
Terça-feira (31), às 15h45
- Bósnia e Herzegovina x Itália (Zenica, Bósnia)
- Suécia x Polônia (Solna, Suécia)
- Kosovo x Turquia (Pristina, Kosovo)
- República Tcheca x Dinamarca (Praga, República Tcheca)
Com os resultados das semifinais da repescagem europeia para a Copa, oito seleções seguem na luta, cujos confrontos decisivos ocorrerão em jogos únicos, com mando de campo previamente definido. A Itália afastou o fantasma recente ao vencer a Irlanda do Norte por 2 a 0, com gols de Sandro Tonali e Moise Kean, enquanto a Turquia superou a Romênia por 1 a 0, após assistência de Arda Güler para Ferdi Kadıoğlu
Em confronto equilibrado, a Polônia virou sobre a Albânia com gols de Robert Lewandowski e Piotr Zieliński, ao passo que a Dinamarca aplicou goleada por 4 a 0 sobre a Macedônia do Norte e reforçou o favoritismo. Nas decisões por pênaltis, a Bósnia e Herzegovina eliminou o País de Gales após empate por 1 a 1, e a Tchéquia superou a Irlanda após igualdade por 2 a 2; já a Suécia venceu a Ucrânia por 3 a 1, com três gols de Viktor Gyökeres, e o Kosovo surpreendeu ao bater a Eslováquia por 4 a 3 fora de casa.
Assim, Romênia, Ucrânia, Albânia, Irlanda, Irlanda do Norte, Macedônia do Norte, Eslováquia e País de Gales estão eliminados da repescagem europeia, cenário que também retira a presença de representantes brasileiros à beira do campo, após a queda da Albânia de Sylvinho.
Repescagem internacional da Copa do Mundo 🌎
Terça-feira (31), 18h
- República Democrática do Congo x Jamaica (Guadalajara, México)
Quarta-feira (1), à 0h
- Iraque x Bolívia (Monterrey, México)
Na repescagem intercontinental, a Bolívia venceu o Suriname por 2 a 1, na quinta-feira (26), e manteve vivo o sonho de classificação, com gols de Miguelito e Moisés Paniagua, enquanto Liam van Gelderen descontou; com o resultado, a equipe sul-americana enfrentará o Iraque na quarta-feira (1º), à 0h (de Brasília), em solo mexicano.
A Jamaica, por sua vez, superou a Nova Caledônia por 1 a 0, nas primeiras horas de sexta-feira (27), no Estádio Akron, em Zapopan, no México, e avançou para enfrentar a República Democrática do Congo na próxima terça-feira (31), às 18h (de Brasília), em duelo que definirá uma vaga no Mundial.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias