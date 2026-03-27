Futebol Internacional

Faltam 76 dias para a Copa do Mundo: confira os confrontos que definirão as últimas vagas

Oito europeus disputam quatro vagas; duas serão definidas pela via intercontinental

Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/03/2026
11:09
Atualizado há 3 minutos
imagem cameraMoise Kean comemora após marcar o segundo gol da Itália na vitória sobre a Irlanda do Norte, pela semifinal da repescagem europeia da Copa do Mundo (Foto: Stefano Rellandini/AFP)
A 76 dias da Copa do Mundo, a definição das 48 seleções participantes entra em sua fase decisiva. Os últimos seis classificados serão conhecidos na próxima terça-feira (31), quando confrontos decisivos determinarão os classificados via repescagem. Quatro vagas caberão à Europa, que ainda conta com oito seleções na disputa, enquanto as duas restantes sairão dos duelos da repescagem intercontinental. A seguir, o Lance! detalha o cenário completo.

Reespecagem europeia da Copa do Mundo🌍

Terça-feira (31), às 15h45

  1. Bósnia e Herzegovina x Itália (Zenica, Bósnia)
  2. Suécia x Polônia (Solna, Suécia)
  3. Kosovo x Turquia (Pristina, Kosovo)
  4. República Tcheca x Dinamarca (Praga, República Tcheca)

Com os resultados das semifinais da repescagem europeia para a Copa, oito seleções seguem na luta, cujos confrontos decisivos ocorrerão em jogos únicos, com mando de campo previamente definido. A Itália afastou o fantasma recente ao vencer a Irlanda do Norte por 2 a 0, com gols de Sandro Tonali e Moise Kean, enquanto a Turquia superou a Romênia por 1 a 0, após assistência de Arda Güler para Ferdi Kadıoğlu

Em confronto equilibrado, a Polônia virou sobre a Albânia com gols de Robert Lewandowski e Piotr Zieliński, ao passo que a Dinamarca aplicou goleada por 4 a 0 sobre a Macedônia do Norte e reforçou o favoritismo. Nas decisões por pênaltis, a Bósnia e Herzegovina eliminou o País de Gales após empate por 1 a 1, e a Tchéquia superou a Irlanda após igualdade por 2 a 2; já a Suécia venceu a Ucrânia por 3 a 1, com três gols de Viktor Gyökeres, e o Kosovo surpreendeu ao bater a Eslováquia por 4 a 3 fora de casa.

Assim, Romênia, Ucrânia, Albânia, Irlanda, Irlanda do Norte, Macedônia do Norte, Eslováquia e País de Gales estão eliminados da repescagem europeia, cenário que também retira a presença de representantes brasileiros à beira do campo, após a queda da Albânia de Sylvinho.

Sylvinho, técnico da Albânia, gesticula durante a partida contra a Polônia pela semifinal da repescagem europeia da Copa do Mundo (Foto: Sergei Gapon/AFP)

Repescagem internacional da Copa do Mundo 🌎

Terça-feira (31), 18h

  • República Democrática do Congo x Jamaica (Guadalajara, México)

Quarta-feira (1), à 0h

  1. Iraque x Bolívia (Monterrey, México)

Na repescagem intercontinental, a Bolívia venceu o Suriname por 2 a 1, na quinta-feira (26), e manteve vivo o sonho de classificação, com gols de Miguelito e Moisés Paniagua, enquanto Liam van Gelderen descontou; com o resultado, a equipe sul-americana enfrentará o Iraque na quarta-feira (1º), à 0h (de Brasília), em solo mexicano.

A Jamaica, por sua vez, superou a Nova Caledônia por 1 a 0, nas primeiras horas de sexta-feira (27), no Estádio Akron, em Zapopan, no México, e avançou para enfrentar a República Democrática do Congo na próxima terça-feira (31), às 18h (de Brasília), em duelo que definirá uma vaga no Mundial.

Jogadores da Jamaica celebram vitória sobre a Nova Caledônia na repescagem internacional da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Ulises Ruiz/AFP)

