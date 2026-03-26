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Após eliminação da Albânia, Brasil não deve ter treinador na Copa do Mundo pela primeira vez na história

Albânia, do brasileiro Sylvinho, foi eliminado pela Polônia

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Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/03/2026
19:15
Atualizado há 2 minutos
Ancelotti na partida entre Brasil e França (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
imagem cameraAncelotti na partida entre Brasil e França (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
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Com a vitória da Polônia sobre Albânia por 2 a 1, de virada, em Varsóvia, o Brasil não deve ter nenhum treinador na Copa do Mundo pela primeira vez na história. Sylvinho, comandante da seleção albanesa, era a última opção viva, já que o treinador do Brasil é o italiano Carlo Ancelotti.

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Sylvinho em ação na partida entre Albânia e Polônia (Foto: Sergei GAPON / AFP)
Sylvinho em ação na partida entre Albânia e Polônia (Foto: Sergei GAPON / AFP)

Brasil x França

Mesmo com um jogador a mais durante quase todo o segundo tempo, o Brasil não conseguiu se impor diante da França e perdeu por 2 a 1 no penúltimo amistoso antes da definição do grupo que irá para a Copa do Mundo. Mbappé e Ekitiké marcaram os gols franceses, enquanto Bremer descontou, em jogo disputado nesta quinta-feira (26), em Boston.

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O que vem pela frente

Agora, a Seleção Brasileira inicia a preparação para o jogo da próxima terça-feira (31), às 21h (de Brasília) diante da Croácia, em Orlando. Será o último amistoso antes da definição do grupo que irá para a Copa do Mundo. A França, por sua vez, volta a campo já no domingo (29), quando enfrentará a Colômbia, às 16h (de Brasília) em amistoso no estado de Maryland.

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