Jamaica vence a Nova Caledônia e decidirá vaga na Copa do Mundo com a RD Congo

A Jamaica venceu a Nova Caledônia por 1 a 0 nas primeiras horas desta sexta-feira (27), no Estádio Akron, em Zapopan, no México, em partida válida pela primeira fase da repescagem intercontinental da Copa do Mundo. Com a classificação, os Reggae Boyz enfrentam agora a República Democrática do Congo, na próxima terça-feira (31), às 18h (de Brasília), por uma vaga no Mundial.

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Os neocaledônios terminaram as eliminatórias da Oceania em segundo lugar, perdendo para a Nova Zelândia na grande decisão. Já os jamaicanos decepcionaram nas eliminatórias da América do Norte e Central ao ficarem na segunda posição do Grupo B, um ponto atrás de Curaçao. Agora, somente uma das equipes segue sonhando com a vaga na maior competição de seleções do planeta.

Jamaica venceu a Nova Caledônia e ficou a uma vitória da Copa do Mundo 2026 (Foto: Ulises Ruiz / AFP)

Olho na Copa do Mundo

A Jamaica começou pressionando a Nova Caledônia e abriu o placar logo aos 18 minutos com o centroavante Cadamarteri, em rebote de falta frontal cobrada por Webster. Livre na pequena área, o centroavante de 21 anos só teve o trabalho de empurrar para as redes após falha do goleiro Rocky Nyikeine. A Nova Caledônia até assustou, sobretudo em duas finalizações perigosas do meio de campo, além de boa oportunidade já nos minutos finais, mas não conseguiu igualar o placar.

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Falta apenas uma vitória para os jamaicanos voltarem à Copa do Mundo após 28 anos. A rodada decisiva da repescagem traz também os duelos entre Bósnia x Itália, Suécia x Polônia, Kosovo x Turquia e República Tcheca x Dinamarca, todos às 15h45 da próxima terça - além de Iraque x Bolívia, às 0h de quarta-feira (1º).

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