Astro do Real Madrid brilha, e Turquia se aproxima de vaga na Copa do Mundo
Seleção de Vincenzo Montella aguarda vencedor de Eslováquia e Kosovo
A Turquia venceu a Romênia por 1 a 0 e avançou de fase na repescagem europeia para a Copa do Mundo, nesta quinta-feira (26). O lateral-esquerdo Kadioglu foi o autor do único gol da partida marcado no segundo tempo da partida.
Como foi o jogo entre Turquia x Romênia?
Na primeira etapa, a Turquia conseguiu ter muito volume, mas criou poucas oportunidades claras diante de uma Romênia bem postada defensivamente. Em uma das escassas chances, Calhanoglu desperdiçou uma cobrança de falta ao chutar por cima da meta defendida por Radu.
Craque da Juventus, Yildiz foi uma das principais armas dos mandantes e chegou a criar uma boa chance para Arda Güler finalizar da entrada da área livre de marcação, mas o meia do Real Madrid bateu colocado, mas pela linha de fundo.
No segundo tempo, a Turquia voltou com uma postura mais agressiva e não demorou para abrir o placar sobre a Romênia. Aos sete minutos, Arda Güler fez um grande lançamento e encontrou Kadioglu na área, que dominou e tocou na saída de Radu para estufar as redes.
Em uma grande jogada individual pelo lado esquerdo, o meia do Real Madrid infiltrou na área e soltou uma bomba para o gol, mas o arqueiro adversário fez grande defesa para impedir um placar mais dilatado. Os visitantes tentaram pressionar nos minutos finais, mas não tiveram forças para buscar a igualdade no tempo regulamentar.
Como fica o cenário de classificação para a Copa do Mundo?
Com a classificação, a Turquia aguarda o vencedor de Eslováquia e Kosovo para saber quem será seu próximo adversário na repescagem europeia para a Copa do Mundo.
Por outro lado, a Romênia não tem chances de se classificar para o Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá. A equipe irá se preparar para o início da Nations League, em setembro.
