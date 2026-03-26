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Com Itália na briga, Europa define quem segue vivo por vaga na Copa do Mundo

Oito seleções sonham com últimas quatro vagas do continente

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João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/03/2026
19:50
Atualizado há 0 minutos
Taça da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)
imagem cameraTaça da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)
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Com a Itália na briga, a Europa define quem segue vivo na luta por uma das últimas quatro vagas do continente para a Copa do Mundo. Na terça-feira (31), oito seleções se enfrentam em confrontos de partidas únicas de olho no passaporte para os Estados Unidos, México e Canadá.

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Quais são as "finais" da repescagem europeia?

Com as vitórias nos jogos de "semifinais", oito seleções seguem vivas e sonham com uma vaga na Copa do Mundo. Os confrontos serão definidos em jogos únicos com a equipe marcada em negrito decidindo em casa.

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  1. Kosovo x Turquia
  2. Suécia x Polônia
  3. Bósnia x Itália
  4. República Tcheca x Dinamarca

A Itália superou o fantasma de 2022 e derrotou a Irlanda do Norte por 2 a 0 para avançar à fase final da repescagem europeia. A Azzurra dominou o confronto do início ao fim, e Tonali e Moise Kean foram os autores dos gols do alívio.

A Turquia encontrou certa dificuldade para furar o ferrolho da Romênia em uma das "semifinais" da repescagem europeia. No entanto, Arda Güler achou um grande lançamento para Kadioglu dar a vitória para os mandantes por 1 a 0 e colocar a equipe mais próxima da Copa do Mundo.

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Em um dos duelos mais equilibrados, a Albânia, comandada por Sylvinho, abriu o placar sobre a Polônia. Mas no segundo tempo, Lewandowski e Zielinski viraram a partida e se aproximaram de uma das vagas na Copa do Mundo.

Quem não tomou conhecimento do rival foi a Dinamarca, que goleou a Macedônia do Norte por 4 a 0. A equipe é vista como uma das favoritas para conquistar uma vaga na Copa do Mundo por conta da força do elenco.

Em confrontos definidos nos pênaltis, a Bósnia eliminou o País de Gales após empate por 1 a 1, enquanto a República Tcheca derrotou a Irlanda após o 2 a 2 no tempo regulamentar.

Com três gols de Gyokeres, a Suécia atropelou a Ucrânia em uma vitória por 3 a 1 sem dificuldades. Com um dos resultados mais surpreendentes, Kosovo conquistou um triunfo sobre a Eslováquia por 4 a 3 fora de casa.

Quem perdeu a chance de disputar a Copa do Mundo?

Com os resultados dos primeiros jogos da repescagem, Romênia, Ucrânia, Albânia, Irlanda, Irlanda do Norte, Macedônia do Norte, Eslováquia e País de Gales não disputarão a Copa do Mundo. As oito seleções perderam seus jogos e foram eliminadas da repescagem europeia.

Dessa forma, o Brasil não terá nenhum representante à beira do campo após a eliminação da Albânia, que é treinada por Sylvinho. Além disso, a Copa do Mundo não contará com Trubin e Zabanyi, que defendem Benfica e PSG, respectivamente, mas que foram eliminados com a Ucrânia.

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Bola da Copa do Mundo no jogo entre Itália e Irlanda do Norte
Bola da Copa do Mundo no jogo entre Itália e Irlanda do Norte (Foto: Stefano Rellandini/AFP)

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