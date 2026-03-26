Dinamarca goleia a Macedônia do Norte e garante vaga na final da Repescagem Europeia

A Dinamarca venceu a Macedônia do Norte por 4 a 0, na tarde quinta-feira (26), em partida válida pela semifinal da Repescagem da Europa para a Copa do Mundo de 2026, no estádio Parken, em Copenhague. Agora, na final, a seleção vencedora vai a República Tcheca, que passou pela Irlanda.

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O primeiro tempo do duelo foi sem grandes emoções. De um lado, a Dinamarca, que tem um time considerado mais forte, mas que via seu setor ofensivo parar na defesa da Macêdônia, que se fechava para bloquear as investidas adversárias. Apesar de ter obrigado o goleiro Dimitrievski a fazer três defesas, nenhuma delas foi de grande precisão.

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Na etapa complementar, no entanto, a Dinamarca entrou disposta a fazer sua superioridade ser transformada em gols. E aos três minutos conseguiu tirar o marcador do zero quando, Höjlund fez o pivô no ataque pela direita, deixou com Isaksen entre dois marcadores na área, mas acabou caindo e Damsgaard aproveitou a sobra para mandar para o fundo do gol.

Aos 14, a Dinamarca ampliou após jogada pela esquerda, que Damsgaard cruzou na área, na segunda trave, para Isaksen aparecer nas costas de defesa para fazer o segundo da Dinamarca. No lance seguinte, um minuto depois, o mesmo Isaksen não perdoou e pegou o rebote depois de chute de Froholdt para fazer mais um.

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Aos 29, Eriksen cobrou escanteio do lado esquerdo e fez um gol olímpico. Norgaard ainda tentou completar de cabeça, mas a bola já estava do lado de dentro para transformar o placar em goleada dinamarquesa e dar números finais ao duelo.

Foto: Divulgação/Dinamarca

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