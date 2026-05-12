Com Neymar e Thiago Silva, veja quem está na pré-lista da Seleção Brasileira e ainda não jogou com Ancelotti
Veteranos e destaques do Brasileirão buscam primeira chance com o técnico italiano
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A contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026 entrou na reta final. Na última segunda-feira (11), o técnico Carlo Ancelotti enviou à FIFA a pré-lista de 55 nomes que servem como base para a convocação definitiva, marcada para a próxima segunda, dia 18 de maio.
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De acordo com o ge, a lista conta com nomes de peso que, por diferentes motivos, ainda não atuaram sob o comando do técnico italiano, mas seguem no radar para o Mundial. Embora o documento oficial seja mantido em sigilo pela CBF, a apuração detalha as figuras que compõem essa relação.
Os nomes que mais chamam a atenção entre os "não testados" por Ancelotti são os veteranos: Neymar (Santos) e Thiago Silva (Porto). O camisa 10 não atua pela Seleção Brasileira desde a grave lesão em 2023 e, embora Ancelotti tenha assumido o cargo em maio de 2025, ainda não teve a oportunidade de convocar o craque. Já o zagueiro Thiago Silva surge como uma possível solução de liderança para o grupo, voltando ao radar após um longo período de ausência.
A lista apurada pelo ge mostra que Ancelotti está de olho no desempenho de jogadores no Brasil, mas ainda mantém o mistério sobre quem ganhará uma chance real. Nomes como Pedro (Flamengo), artilheiro recorrente no país, e Matheus Pereira (Cruzeiro), um dos melhores meias do campeonato, integram a pré-lista sem nunca terem sido chamados pelo treinador italiano.
No gol, a novidade fica por conta do experiente Weverton (Grêmio), que tenta retomar seu espaço na Seleção.
|Jogador
|Clube Atual
|Última vez na Seleção
Neymar
Santos (BRA)
Outubro de 2023
Thiago Silva
Porto (POR)
Dezembro de 2022
Pedro
Flamengo (BRA)
Ciclo anterior
Matheus Pereira
Cruzeiro (BRA)
Nunca convocado
Weverton
Grêmio (BRA)
Ciclo anterior
Calendário da Seleção Brasileira
- 18 de maio: convocação final (26 atletas).
- 27 de maio: apresentação na Granja Comary.
- 31 de maio: amistoso contra o Panamá (Maracanã).
- 6 de junho: amistoso contra o Egito (EUA)
- 13 de junho: estreia na Copa contra o Marrocos (EUA).
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