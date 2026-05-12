A contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026 entrou na reta final. Na última segunda-feira (11), o técnico Carlo Ancelotti enviou à FIFA a pré-lista de 55 nomes que servem como base para a convocação definitiva, marcada para a próxima segunda, dia 18 de maio.

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Neymar comemora seu último gol pela Seleção Brasileira, em 2023 (Foto: Vitor Silva / CBF)

De acordo com o ge, a lista conta com nomes de peso que, por diferentes motivos, ainda não atuaram sob o comando do técnico italiano, mas seguem no radar para o Mundial. Embora o documento oficial seja mantido em sigilo pela CBF, a apuração detalha as figuras que compõem essa relação.

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Os nomes que mais chamam a atenção entre os "não testados" por Ancelotti são os veteranos: Neymar (Santos) e Thiago Silva (Porto). O camisa 10 não atua pela Seleção Brasileira desde a grave lesão em 2023 e, embora Ancelotti tenha assumido o cargo em maio de 2025, ainda não teve a oportunidade de convocar o craque. Já o zagueiro Thiago Silva surge como uma possível solução de liderança para o grupo, voltando ao radar após um longo período de ausência.

(Foto: Lucas Rodrigues/CBF)

A lista apurada pelo ge mostra que Ancelotti está de olho no desempenho de jogadores no Brasil, mas ainda mantém o mistério sobre quem ganhará uma chance real. Nomes como Pedro (Flamengo), artilheiro recorrente no país, e Matheus Pereira (Cruzeiro), um dos melhores meias do campeonato, integram a pré-lista sem nunca terem sido chamados pelo treinador italiano.

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No gol, a novidade fica por conta do experiente Weverton (Grêmio), que tenta retomar seu espaço na Seleção.

Jogador Clube Atual Última vez na Seleção Neymar Santos (BRA) Outubro de 2023 Thiago Silva Porto (POR) Dezembro de 2022 Pedro Flamengo (BRA) Ciclo anterior Matheus Pereira Cruzeiro (BRA) Nunca convocado Weverton Grêmio (BRA) Ciclo anterior

Calendário da Seleção Brasileira

18 de maio: convocação final (26 atletas).

convocação final (26 atletas). 27 de maio: apresentação na Granja Comary .

apresentação na . 31 de maio: amistoso contra o Panamá (Maracanã).

amistoso contra o (Maracanã). 6 de junho: amistoso contra o Egito (EUA)

(EUA) 13 de junho: estreia na Copa contra o Marrocos (EUA).

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