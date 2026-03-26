Copa do Mundo

Com gol de Lewandowski, Polônia vence a Albânia e vai à final da Repescagem Europeia

Sylvinho foi eliminado e não vai disputar a Copa do Mundo

Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 26/03/2026
18:47
Equipes se enfrentaram em Varsóvia (Foto: Sergei Gapon / AFP)
imagem cameraEquipes se enfrentaram em Varsóvia (Foto: Sergei Gapon / AFP)
A Polônia venceu a Albânia por 2 a 1, de virada, em Varsóvia, e garantiu vaga na final das Repescagem Europeia da Copa do Mundo. Após sair atrás no placar, a equipe reagiu com gol de Lewandowski e virou com um chute de fora da área de Zielinski.

Do outro lado, a Albânia, comandada por Sylvinho, perdeu a chance de avançar e de ter um brasileiro à frente de uma seleção na disputa por vaga na Copa do Mundo.

Como foi o jogo?

O jogo começou em Varsóvia com dominância para o lado da Polônia. Logo no minuto inicial, a Polônia arriscou pelo lado direito. A seleção polonesa fez uma tabela na área, a bola ficou com Lewandowski, o atacante chutou de primeira e a finalização passou perto do gol.

Aos 14 minutos, o clima esquentou. A Albânia levantou a bola na área em cobrança de escanteio, Ajeti subiu para cabecear e acabou caindo de forma dura no gramado. As equipes arriscaram alguns chutes na sequência, a bola ficou viva na jogada e a Polônia cedeu novo escanteio. O jogador albanês permaneceu no chão, com muitas dores. Machucado, precisou ser substituído.

A Albânia, de Sylvinho, soube reagir. Único técnico brasileiro comandando uma seleção, contou com Hoxha abrindo o placar. O atacante recebeu um lançamento longo, Bednarek falhou no corte e a bola sobrou para o camisa 21, que driblou o goleiro Grabara e mandou para o fundo das redes. O técnico foi para o intervalo em vantagem.

(Foto: Sergei Gapon / AFP)
(Foto: Sergei Gapon / AFP)

A equipe retornou do intervalo na mesma intensidade. Aos oito minutos do segundo tempo, Albânia puxou um contra-ataque, ficou em superioridade numérica, Laçi recebeu a bola, ajeita a finalização, limpo a marcação e chutou por cima do gol.

Aos 17 minutos, Robert Lewandowski quem apareceu para levantar a moral da Polônia. Szymanski cobrou escanteio fechado na segunda trave, o atacante conseguiu o cabeceio e Strakosha tentou interceptar a bola, mas não alcançou. O lance resultou no empate em Varsóvia.

Lewandowski balançou as redes para a Polônia (Foto: Sergei Gapon / AFP)
Lewandowski balançou as redes para a Polônia (Foto: Sergei Gapon / AFP)

A Polônia virou e conseguiu mais um. Desta vez, com Zielinski. O camisa 10 marcou um golaço ao receber fora da área, ajeitar e acertar um chute colocado no canto. Strakosha ainda se esticou, mas não alcançou a finalização.

A equipe irá enfrentar a Suécia na final. Quem vencer, garante vaga na Copa do Mundo.

