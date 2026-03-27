Tironi no Lance!: o que a derrota da Seleção para a França indica?
Derrota não pode de maneira nenhuma entregar conclusões definitivas do que vem por aí na Copa do Mundo
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A derrota da Seleção para a França em amistoso nesta quinta-feira (26) não pode de maneira nenhuma entregar conclusões definitivas do que vem por aí na Copa do Mundo, ao menos do lado brasileiro.
Afinal, estamos falando do enfrentamento entre um time com um trabalho de mais de uma década com o mesmo treinador e de outro que tem seu comandante há menos de um ano.
Há também uma questão de elenco. A França tem hoje na média jogadores melhores do que os brasileiros. E por fim, impossível tirar da equação o fato de que o Brasil entrou em campo com muitos desfalques.
Ainda assim, é possível analisar pontos importantes que o time de Ancelotti poderá apresentar na Copa do Mundo.
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O primeiro deles é sobre posse de bola. Quando enfrentar seleções poderosas (e comparadas ao Brasil, são poucas), o Brasil vai deixar a bola com o adversário. Em determinado momento do jogo de ontem, o time tinha pouco mais de 30% de posse contra quase 70% dos franceses. Provavelmente nestas partidas Ancelotti vai apostar no jogo veloz com bolas longas, até porque não tem muitos jogadores de construção de jogo.
Vini Jr volta a fazer partida abaixo na Seleção
O segundo é sobre Vinicius Junior, que novamente fez uma partida abaixo do que é capaz. Possivelmente estamos falando do maior mistério da Seleção. Porque a principal figura fica devendo vestindo a camisa amarela (que ontem era azul)? Talvez, com mais tempo de treinamento e convivência sob comando de Ancelotti possa melhorar.
Por fim, Neymar. Ancelotti foi perguntado novamente depois do jogo sobre o atacante e pela primeira vez não respondeu. Disse que gostaria de falar de quem está convocado. O nível de intensidade do que se viu ontem, e era apenas um amistoso, dá a medida de como Neymar está muito aquém do que se espera.
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