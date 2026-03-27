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A derrota da Seleção para a França em amistoso nesta quinta-feira (26) não pode de maneira nenhuma entregar conclusões definitivas do que vem por aí na Copa do Mundo, ao menos do lado brasileiro.

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Afinal, estamos falando do enfrentamento entre um time com um trabalho de mais de uma década com o mesmo treinador e de outro que tem seu comandante há menos de um ano.

Há também uma questão de elenco. A França tem hoje na média jogadores melhores do que os brasileiros. E por fim, impossível tirar da equação o fato de que o Brasil entrou em campo com muitos desfalques.

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Ainda assim, é possível analisar pontos importantes que o time de Ancelotti poderá apresentar na Copa do Mundo.

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O primeiro deles é sobre posse de bola. Quando enfrentar seleções poderosas (e comparadas ao Brasil, são poucas), o Brasil vai deixar a bola com o adversário. Em determinado momento do jogo de ontem, o time tinha pouco mais de 30% de posse contra quase 70% dos franceses. Provavelmente nestas partidas Ancelotti vai apostar no jogo veloz com bolas longas, até porque não tem muitos jogadores de construção de jogo.

Vini Jr volta a fazer partida abaixo na Seleção

O segundo é sobre Vinicius Junior, que novamente fez uma partida abaixo do que é capaz. Possivelmente estamos falando do maior mistério da Seleção. Porque a principal figura fica devendo vestindo a camisa amarela (que ontem era azul)? Talvez, com mais tempo de treinamento e convivência sob comando de Ancelotti possa melhorar.

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Por fim, Neymar. Ancelotti foi perguntado novamente depois do jogo sobre o atacante e pela primeira vez não respondeu. Disse que gostaria de falar de quem está convocado. O nível de intensidade do que se viu ontem, e era apenas um amistoso, dá a medida de como Neymar está muito aquém do que se espera.