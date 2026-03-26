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Protagonistas da última Copa do Mundo, que representarão suas seleções em amistosos nesta Data Fifa, Mbappé e Messi terão na edição deste ano uma chance de quebrar recordes ou ampliar marcas. Os dois já figuram entre os seis atletas com mais gols na história do torneio e buscam o topo da lista, que para o francês parece até questão de tempo. O argentino ainda é o líder em número de jogos e tem tudo para abrir vantagem sobre o alemão Matthäus.

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O novo formato da competição pode até facilitar a vida dos astros. O número máximo de partidas por edição aumentou: agora são oito para as quatro melhores seleções. Além disso, o crescimento de 32 para 48 participantes fará com que equipes mais fracas estejam no torneio e, consequentemente, goleadas sejam mais frequentes. A Argentina de Messi, por exemplo, enfrentará a estreante Jordânia na fase de grupos deste ano.

De imediato, o modelo atualizado da Copa do Mundo será um trunfo para Mbappé e Messi. Por outro lado, pode futuramente "atrapalhar" o argentino, que fará em 2026 sua última participação no torneio. Isso porque as mudanças devem tornar recordes individuais mais acessíveis para a nova geração de jogadores. É o caso de Lamine Yamal. O craque espanhol fará a sua estreia na competição aos 18 anos e pode jogar algo em torno de cinco edições no novo formato.

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Da esquerda para a direita: Enzo Fernández, Messi, Dibu Martínez e Mbappé seguram prêmos individuais da Copa do Mundo de 2022 (Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP)

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Mais gols na história da Copa do Mundo

Ranking atual:

Miroslav Klose (Alemanha): 16 gols em 24 jogos (cinco edições) Ronaldo (Brasil): 15 gols em 19 jogos (quatro edições) Gerd Müller (Alemanha): 14 gols em 13 jogos (duas edições) Just Fontaine (França): 13 gols em seis jogos (uma edição) Lionel Messi (Argentina): 13 gols em 26 jogos (cinco edições) Kylian Mbappé (França): 12 gols em 14 jogos (duas edições)

Mais jogos na história da Copa do Mundo

Ranking atual:

Lionel Messi (Argentina): 26 jogos em cinco edições Lothar Matthäus (Alemanha): 25 jogos em cinco edições Miroslav Klose (Alemanha): 24 jogos em quatro edições Paolo Maldini (Itália): 23 jogos em quatro edições Cristiano Ronaldo (Portugal): 22 jogos em cinco edições

Longevidade de Messi e impacto de Mbappé

Os números dos dois craques foram construídos de formas distintas. Messi foi recompensado pela persistência: aos 35 anos, enfim conquistou a Copa do Mundo em sua melhor exibição no torneio, com sete gols e brilhantismo do início ao fim. Na ocasião, parecia quase impossível que jogasse a competição novamente, mas tudo indica que disputará, sim, a edição de 2026.

Mbappé, por sua vez, já se apresentou ao evento de forma arrebatadora. Aos 19 anos, foi campeão do mundo e um dos maiores destaques do Mundial de 2018. Quatro anos depois, chegou muito perto do bicampeonato, perdendo para a Argentina de Lionel nos pênaltis. No entanto, com hat-trick na final, garantiu a artilharia com oito gols.