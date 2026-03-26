Copa do Mundo

Jogador do Santos decide, e Bolívia decide vaga na Copa do Mundo contra o Iraque

Miguelito marcou o gol da virada boliviana

Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/03/2026
21:17
Jogadores da Bolívia comemoram vitória em busca da Copa do Mundo (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP)
A Bolívia venceu o Suriname 2 a 1 nesta quinta-feira (26) e segue firme em busca de vaga na Copa do Mundo. Os gols da partida válida pelas Eliminatórias da Copa - Repescagem mundial foram marcados pelos bolivianos Miguelito, atacante so Santos, e Paniagua. Pelo Suriname, van Gelderan balançou a rede. Os sul-americanos agora encaram o Iraque na quarta-feira (1°), às 00h (de Brasília), no México.

Relacionadas

➡️ Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio

Como foi o jogo?

O primeiro tempo foi movimentado e com chances claras para os dois lados, apesar do empate sem gols. A Bolívia teve mais posse e criou boas oportunidades, como no lance em que Enzo Monteiro recebeu livre, cara a cara com o gol, mas desperdiçou de forma inacreditável. Robson Matheus também arriscou e obrigou Vaessen a trabalhar, enquanto Fernández levou perigo em chute de fora. Do lado do Suriname, a melhor chance foi com Piroe, que, após jogada de Kerk pela direita, apareceu sozinho na área e finalizou por cima. O momento mais curioso veio aos 35 minutos, quando Viscarra fez uma defesa de cabeça após finalização de Abena dentro da área.

Na etapa final, o jogo ganhou ainda mais intensidade logo nos primeiros minutos. O Suriname abriu o placar aos dois minutos, com van Gelderen, aproveitando bola viva na área após tentativa de finalização bloqueada. A Bolívia respondeu com volume ofensivo e passou a pressionar, criando chances com Miguelito e Ramiro Vaca, até chegar ao empate aos 26 minutos. Após chute de Villamil bloqueado, a bola sobrou para Paniagua, que finalizou com precisão no canto para deixar tudo igual.

A virada boliviana veio pouco depois, aos 33 minutos. Medina avançou pela direita e cruzou para Godoy, que foi derrubado na área, resultando em pênalti. Na cobrança, Miguelito deslocou o goleiro Vaessen e colocou a Bolívia na frente. Após o gol, o time passou a controlar mais o ritmo, enquanto o Suriname demonstrava sinais de desgaste físico.

Nos minutos finais, o Suriname pressionou em busca do empate e levou perigo principalmente com Jubitana, que finalizou na entrada da área e obrigou Medina a fazer corte salvador. Em outra chance, o próprio Jubitana cabeceou para defesa segura de Viscarra. A Bolívia ainda resistiu à pressão nos acréscimos, segurou o resultado e garantiu a vitória após um segundo tempo movimentado e decisivo.

Miguelito, do Santos, comemora gol pela Bolívia (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Aposte nos jogos da Seleção Brasileira!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

