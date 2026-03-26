Jogador do Santos decide, e Bolívia decide vaga na Copa do Mundo contra o Iraque
Miguelito marcou o gol da virada boliviana
A Bolívia venceu o Suriname 2 a 1 nesta quinta-feira (26) e segue firme em busca de vaga na Copa do Mundo. Os gols da partida válida pelas Eliminatórias da Copa - Repescagem mundial foram marcados pelos bolivianos Miguelito, atacante so Santos, e Paniagua. Pelo Suriname, van Gelderan balançou a rede. Os sul-americanos agora encaram o Iraque na quarta-feira (1°), às 00h (de Brasília), no México.
Como foi o jogo?
O primeiro tempo foi movimentado e com chances claras para os dois lados, apesar do empate sem gols. A Bolívia teve mais posse e criou boas oportunidades, como no lance em que Enzo Monteiro recebeu livre, cara a cara com o gol, mas desperdiçou de forma inacreditável. Robson Matheus também arriscou e obrigou Vaessen a trabalhar, enquanto Fernández levou perigo em chute de fora. Do lado do Suriname, a melhor chance foi com Piroe, que, após jogada de Kerk pela direita, apareceu sozinho na área e finalizou por cima. O momento mais curioso veio aos 35 minutos, quando Viscarra fez uma defesa de cabeça após finalização de Abena dentro da área.
Na etapa final, o jogo ganhou ainda mais intensidade logo nos primeiros minutos. O Suriname abriu o placar aos dois minutos, com van Gelderen, aproveitando bola viva na área após tentativa de finalização bloqueada. A Bolívia respondeu com volume ofensivo e passou a pressionar, criando chances com Miguelito e Ramiro Vaca, até chegar ao empate aos 26 minutos. Após chute de Villamil bloqueado, a bola sobrou para Paniagua, que finalizou com precisão no canto para deixar tudo igual.
A virada boliviana veio pouco depois, aos 33 minutos. Medina avançou pela direita e cruzou para Godoy, que foi derrubado na área, resultando em pênalti. Na cobrança, Miguelito deslocou o goleiro Vaessen e colocou a Bolívia na frente. Após o gol, o time passou a controlar mais o ritmo, enquanto o Suriname demonstrava sinais de desgaste físico.
Nos minutos finais, o Suriname pressionou em busca do empate e levou perigo principalmente com Jubitana, que finalizou na entrada da área e obrigou Medina a fazer corte salvador. Em outra chance, o próprio Jubitana cabeceou para defesa segura de Viscarra. A Bolívia ainda resistiu à pressão nos acréscimos, segurou o resultado e garantiu a vitória após um segundo tempo movimentado e decisivo.
