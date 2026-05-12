Reação de Cristiano Ronaldo à falha de Bento viraliza: 'Nunca mais'

A partida entre Al-Nassr e Al-Hilal empatados em 1 a 1, nesta terça-feira (12), pela 32ª rodada do Campeonato Saudita, no Awwal Park, em Riade (SAU) continua repercutindo nas redes sociais, após a falha de Bento no último minuto, onde a reação de Cristiano Ronaldo chamou atenção.

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O time do craque vencia o jogo até o minuto final, resultado que daria o título ao Nassr. No entanto, no último ataque do time visitante, onde o famoso 'latereio' foi cobrado por Ali Lajami, o goleiro foi fazer a defesa e falhou, fazendo com que a festa fosse adiada.

Cristiano que estava na expectativa do título ainda hoje, onde marcaria seu primeiro título pelo clube saudita, teve uma reação peculiar ao gol, mostrando claro descontentamento. Nas redes sociais, torcedores afirmaram que o goleiro jamais fará algo igual novamente pois não deve ter mais espaços.

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➡️Falha de goleiro da Seleção deixa Cristiano Ronaldo desolado; veja reação

Veja a repercussão:

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Veja a reação do jogador:

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Como foi o jogo:

No primeiro tempo, o Al-Hilal quase abriu o placar no início da partida com Benzema recebendo um ótimo passe dentro da área e batendo de primeira, mas Bento fez uma grande defesa. O Al-Nassr respondeu com uma chegada com Cristiano Ronaldo pelo lado esquerdo da área, mas a finalização parou em Bono. Mas aos 36 minutos, Simakan aproveitou um bate e rebate dentro da área após cobrança de escanteio e chutou com a perna direita para balançar as redes. Nos minutos finais, Coman roubou uma bola no campo de ataque, mas o francês carimbou a trave adversária.

Cristiano Ronaldo em ação pelo Al-Nassr contra o Al-Hilal, pelo Campeonato Saudita (Foto: Fayez Nureldine/AFP)

No segundo tempo, o Al-Nassr diminuiu a intensidade, enquanto o Al-Hilal buscou pressionar em busca do empate na reta final. Em uma chegada pelo lado direito da área, Milinkovic-Savic tentou uma finalização de voleio, mas Bento fez uma boa defesa. Mas no último lance da partida, o Al-Hilal colocou uma bola na área a partir de um lateral, o goleiro brasileiro se atrapalhou na saída da pequena área com Iñigo Martínez e desviou a bola contra a própria rede para deixar tudo igual no placar.

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