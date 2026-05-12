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imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Brasileiro pode alcançar feito raro na Inter em final da Copa da Itália

Luís Henrique chegou ao clube nesta temporada

Igor Reis
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porWilson Spiler,
Dia 12/05/2026
16:55
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Luis Henrique Inter de Milão
imagem cameraLuís Henrique em ação pela Inter de Milão (Foto: Divulgação/Inter de Milão)
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A Inter de Milão decide nesta quarta-feira (13), contra a Lazio, a final da Copa da Itália Campeã antecipada do Campeonato Italiano, a equipe nerazzurri busca fechar a temporada nacional com a chamada "Doppietta", conquista que acontece quando um clube vence a Serie A e a copa nacional no mesmo ano.

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Em sua primeira temporada na Itália, o brasileiro Luís Henrique pode entrar para uma lista restrita de jogadores do país que atingiram o feito com a camisa da Inter. Até hoje, apenas Júlio César, Maicon, César, Zé Maria, Lúcio e Adriano Imperador conquistaram os dois títulos nacionais na mesma temporada pelo clube italiano.

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O ala comentou sobre a possibilidade de repetir a marca histórica logo em seu primeiro ano na equipe.

— Alcançar um feito que grandes ídolos da Inter conquistaram, logo na minha primeira temporada, seria uma grande honra e motivo de muito orgulho para mim. São jogadores que eu sempre acompanhei e que me inspiram muito — afirmou.

Luís Henrique soma 43 partidas na temporada e tenta ganhar cada vez mais espaço no elenco comandado por Cristian Chivu. Na última rodada do Italiano, que serviu como prévia da decisão, a Inter venceu a Lazio por 3 a 0, com o brasileiro entrando no segundo tempo.

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Luís Henrique está na sua primeira temporada pela Inter (Divulgação/Inter de Milão)
Luís Henrique está na sua primeira temporada pela Inter (Divulgação/Inter de Milão)

O camisa 11 também falou sobre a expectativa de participar da decisão desta quarta-feira.

— Estou muito feliz com minha primeira temporada na Itália e espero encerrá-la levantando mais um troféu — completou.

A final da Copa da Itália será disputada no Estádio Olímpico de Roma, às 16h (de Brasília).

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