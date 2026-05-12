Brasileiro pode alcançar feito raro na Inter em final da Copa da Itália
Luís Henrique chegou ao clube nesta temporada
- Matéria
- Mais Notícias
A Inter de Milão decide nesta quarta-feira (13), contra a Lazio, a final da Copa da Itália Campeã antecipada do Campeonato Italiano, a equipe nerazzurri busca fechar a temporada nacional com a chamada "Doppietta", conquista que acontece quando um clube vence a Serie A e a copa nacional no mesmo ano.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Ídolo do Real Madrid abre o jogo sobre José Mourinho: ‘Não quero’
Futebol Internacional12/05/2026
- Futebol Internacional
Olise supera Mbappé e quebra escrita em premiação na França; entenda
Futebol Internacional12/05/2026
- Futebol Internacional
Com menos tempo que Endrick, Dembélé leva prêmio de melhor jogador da Ligue 1
Futebol Internacional12/05/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Em sua primeira temporada na Itália, o brasileiro Luís Henrique pode entrar para uma lista restrita de jogadores do país que atingiram o feito com a camisa da Inter. Até hoje, apenas Júlio César, Maicon, César, Zé Maria, Lúcio e Adriano Imperador conquistaram os dois títulos nacionais na mesma temporada pelo clube italiano.
O ala comentou sobre a possibilidade de repetir a marca histórica logo em seu primeiro ano na equipe.
— Alcançar um feito que grandes ídolos da Inter conquistaram, logo na minha primeira temporada, seria uma grande honra e motivo de muito orgulho para mim. São jogadores que eu sempre acompanhei e que me inspiram muito — afirmou.
Luís Henrique soma 43 partidas na temporada e tenta ganhar cada vez mais espaço no elenco comandado por Cristian Chivu. Na última rodada do Italiano, que serviu como prévia da decisão, a Inter venceu a Lazio por 3 a 0, com o brasileiro entrando no segundo tempo.
O camisa 11 também falou sobre a expectativa de participar da decisão desta quarta-feira.
— Estou muito feliz com minha primeira temporada na Itália e espero encerrá-la levantando mais um troféu — completou.
A final da Copa da Itália será disputada no Estádio Olímpico de Roma, às 16h (de Brasília).
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias