Brasileiro pode alcançar feito raro na Inter em final da Copa da Itália

A Inter de Milão decide nesta quarta-feira (13), contra a Lazio, a final da Copa da Itália Campeã antecipada do Campeonato Italiano, a equipe nerazzurri busca fechar a temporada nacional com a chamada "Doppietta", conquista que acontece quando um clube vence a Serie A e a copa nacional no mesmo ano.

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Em sua primeira temporada na Itália, o brasileiro Luís Henrique pode entrar para uma lista restrita de jogadores do país que atingiram o feito com a camisa da Inter. Até hoje, apenas Júlio César, Maicon, César, Zé Maria, Lúcio e Adriano Imperador conquistaram os dois títulos nacionais na mesma temporada pelo clube italiano.

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O ala comentou sobre a possibilidade de repetir a marca histórica logo em seu primeiro ano na equipe.

— Alcançar um feito que grandes ídolos da Inter conquistaram, logo na minha primeira temporada, seria uma grande honra e motivo de muito orgulho para mim. São jogadores que eu sempre acompanhei e que me inspiram muito — afirmou.

Luís Henrique soma 43 partidas na temporada e tenta ganhar cada vez mais espaço no elenco comandado por Cristian Chivu. Na última rodada do Italiano, que serviu como prévia da decisão, a Inter venceu a Lazio por 3 a 0, com o brasileiro entrando no segundo tempo.

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Luís Henrique está na sua primeira temporada pela Inter (Divulgação/Inter de Milão)

O camisa 11 também falou sobre a expectativa de participar da decisão desta quarta-feira.

— Estou muito feliz com minha primeira temporada na Itália e espero encerrá-la levantando mais um troféu — completou.

A final da Copa da Itália será disputada no Estádio Olímpico de Roma, às 16h (de Brasília).

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