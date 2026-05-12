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Bento comete falha bizarra, e Al-Nassr empata com Al-Hilal na Liga Saudita

Equipe de Cristiano Ronaldo pode ser campeã na última rodada da Saudi Pro League

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/05/2026
17:14
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Cristiano Ronaldo encara a marcação de Rúben Neves em Al-Nassr x Al-Hilal
imagem cameraCristiano Ronaldo encara a marcação de Rúben Neves em Al-Nassr x Al-Hilal (Foto: Fayez Nureldine/AFP)
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O Al-Nassr empatou em 1 a 1 com o Al-Hilal pela 33ª rodada do Campeonato Saudita, nesta terça-feira (12), no Alawwal Park. A equipe de Jorge Jesus abriu o placar com Simakan na etapa inicial, enquanto Bento marcou um gol contra bizarro no último minuto do jogo.

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Com o resultado, o Al-Nassr segue na liderança com 83 pontos, mas teve a conquista do título adiada. A equipe de Cristiano Ronaldo precisará vencer o Damac no dia 21 de maio para confirmar a conquista da Saudi Pro League.

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No primeiro tempo, o Al-Hilal quase abriu o placar no início da partida com Benzema recebendo um ótimo passe dentro da área e batendo de primeira, mas Bento fez uma grande defesa. O Al-Nassr respondeu com uma chegada com Cristiano Ronaldo pelo lado esquerdo da área, mas a finalização parou em Bono. Mas aos 36 minutos, Simakan aproveitou um bate e rebate dentro da área após cobrança de escanteio e chutou com a perna direita para balançar as redes. Nos minutos finais, Coman roubou uma bola no campo de ataque, mas o francês carimbou a trave adversária.

No segundo tempo, o Al-Nassr diminuiu a intensidade, enquanto o Al-Hilal buscou pressionar em busca do empate na reta final. Em uma chegada pelo lado direito da área, Milinkovic-Savic tentou uma finalização de voleio, mas Bento fez uma boa defesa. Mas no último lance da partida, o Al-Hilal colocou uma bola na área a partir de um lateral, o goleiro brasileiro se atrapalhou na saída da pequena área com Iñigo Martínez e desviou a bola contra a própria rede para deixar tudo igual no placar.

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Cristiano Ronaldo em ação pelo Al-Nassr contra o Al-Hilal, pelo Campeonato Saudita
Cristiano Ronaldo em ação pelo Al-Nassr contra o Al-Hilal, pelo Campeonato Saudita (Foto: Fayez Nureldine/AFP)

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